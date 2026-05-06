Capturan a presunto pandillero deportado de EE. UU. al arribar a El Salvador

El Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro destaco la captura de Jimmy Josué Martínez Chavarría, señalado como integrante de la MS-13 en Estados Unidos, quien fue detenido al momento de ingresar a El Salvador tras ser deportado.

De acuerdo con el informe oficial, el sujeto será incorporado a la causa penal que se sigue contra dicha estructura criminal a nivel internacional y enfrentará el proceso correspondiente conforme a la ley salvadoreña.

Las autoridades reiteraron que las personas vinculadas a organizaciones criminales que sean deportadas serán puestas de inmediato a disposición de la justicia, como parte de las acciones para combatir este tipo de estructuras.

El caso forma parte de los operativos orientados a impedir que miembros de pandillas retornen a las calles y continúen delinquiendo en el país.