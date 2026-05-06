Detienen a conductor de mototaxi por manejar ebrio en Ahuachapán

La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), informó sobre la captura de José Alfredo Gutiérrez Aguilar, de 44 años, quien fue intervenido mientras conducía una mototaxi en estado de ebriedad en Ahuachapán.

De acuerdo con el reporte, al realizarle la prueba de alcotest, el sujeto registró 342 grados de alcohol, superando ampliamente los límites permitidos por la ley.

Las autoridades indicaron que será remitido por el delito de conducción peligrosa, mientras continúan los procedimientos correspondientes.

La Policía reiteró el llamado a la población a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, ya que este tipo de conductas pone en riesgo la vida propia y la de los demás usuarios de la vía.