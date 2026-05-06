Capturan a presunto pandillero con tres órdenes vigentes en San Miguel Norte

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Melvin de Jesús Argueta Rivera, señalado como miembro de la MS-13, específicamente de la clica Normandies Locos Salvatruchos.

Según el reporte, el detenido contaba con tres órdenes de captura vigentes por los delitos de extorsión agravada, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas.

El procedimiento se llevó a cabo en la carretera que conduce a Sesori, en el distrito de Ciudad Barrios, donde el sujeto intentó huir al momento de su ubicación. Las autoridades indicaron que la captura fue posible mediante un trabajo conjunto con la Fuerza Armada de El Salvador.

El detenido será puesto a la orden de los tribunales correspondientes y se le sumará el delito de pertenencia a organización terrorista, mientras continúan las investigaciones del caso.