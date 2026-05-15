Capturan a 21 personas tras pelea en bar de San Miguel; tres resultaron lesionadas

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de 21 personas señaladas de participar en desórdenes públicos registrados durante la madrugada sobre la calle Chaparrastique, en San Miguel Centro.

De acuerdo con el reporte policial, los detenidos protagonizaron una pelea al interior del bar “Los Cuates”, donde presuntamente se agredieron mutuamente utilizando envases quebrados de cerveza y golpes.

Durante el altercado, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades indicaron que una de ellas se encuentra en condición delicada.

La PNC detalló que los capturados serán remitidos por el delito de desórdenes públicos, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.

El procedimiento fue realizado como parte de las acciones del «Plan Control Territorial» implementadas en distintos puntos del país.