Capturan a menor acusado de hurtar $450 de un negocio en Chalatenango

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Joel Antonio Hernández Rivas, de 16 años, señalado de cometer un hurto en un negocio ubicado en el departamento de Chalatenango.

De acuerdo con las investigaciones, el menor fue identificado mediante un video de seguridad donde presuntamente aparece tomando una cangurera propiedad de la víctima, la cual contenía $450 en efectivo.

La detención fue realizada en el distrito de Ilobasco, Cabañas Oeste, específicamente sobre la calle que conduce hacia Tejutepeque, gracias a un operativo desarrollado por unidades de Inteligencia Policial.

Las autoridades indicaron que el adolescente será remitido por el delito de hurto mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La PNC reiteró el llamado a respetar la propiedad ajena y señaló que continuará trabajando para ubicar y capturar a personas involucradas en hechos delictivos.