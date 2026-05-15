¡FGR destruyo droga vinculada a 15 casos!

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), hicieron efectiva la destrucción de 23,245.26 gramos de marihuana, 53.26 gramos de cocaína y 32.1 gramos de metanfetamina, vinculados a 15 casos.

Esta droga corresponde a distintos procesos del occidente del país y la zona metropolitana de San Salvador. El valor monetario es de $ 84,518.47.

Además, se hizo efectiva la destrucción de muestras de droga correspondientes a 36 casos ya finalizados y que habían sido resguardadas para fines procesales de la Superintendencia de Regulación Sanitaria.