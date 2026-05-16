Ubican a guatemalteco vinculado a la MS-13 cuando intentaba ingresar ilegalmente a El Salvador

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, informó que elementos del Comando Sumpul de la Fuerza Armada de El Salvador ubicaron a un ciudadano guatemalteco cuando intentaba ingresar al país por un punto fronterizo no habilitado en Metapán, Santa Ana Norte.

El sujeto fue identificado como José Alfonso Suchite Rosa, quien fue interceptado en el sector conocido como La Portada, cantón San Jerónimo.

Según detalló el funcionario, durante el registro realizado al individuo se encontraron en su teléfono celular imágenes que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal MS-13.

Las autoridades señalaron que mantienen vigilancia permanente en las zonas fronterizas para evitar el ingreso de pandilleros y otras amenazas a la seguridad nacional.

El ministro Merino Monroy reiteró que las fuerzas de seguridad continúan desarrollando operativos y patrullajes en diferentes puntos fronterizos del país como parte de las acciones de control territorial.