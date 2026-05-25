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El príncipe Harry podría reencontrarse con el rey Carlos en Balmoral este verano.

Harry, de 41 años, no ha visto a su padre cara a cara en lo que va del año, según los informes, aunque aumentan los rumores de que el duque podría regresar al Reino Unido antes de los Juegos Invictus de 2027 en Birmingham.

Mientras tanto, continúan las especulaciones sobre el estado de las relaciones dentro de la familia real tras años de conflictos públicos, disputas de seguridad y las visitas cada vez más raras del duque de Sussex a Gran Bretaña.

Se espera que el evento Invictus, fundado por Harry en 2014 para veteranos militares heridos, celebre este verano un evento de cuenta regresiva de un año, lo que podría brindarle la oportunidad de reunirse con su padre, de 77 años, lejos del escrutinio público. Según se informa, los encuentros recientes entre padre e hijo han tenido lugar en Clarence House, en Londres, pero la autora especializada en la realeza, Ingrid Seward, ha sugerido que el Castillo de Balmoral, en Escocia, podría ofrecer un entorno más discreto, especialmente si la esposa de Harry, Meghan Markle, de 44 años, y sus hijos Archie, de siete, y Lilibet, de cuatro, lo acompañan al Reino Unido.

Al respecto, Ingrid dijo a The Mirror: «El único lugar donde realmente creo que podrían reunirse si el Rey quiere conocer o al menos ver a sus nietos, es en Balmoral. Es el único momento en que el Rey tiene tiempo y los Sussex podrían alojarse allí porque hay muchas casas de campo en la finca».

Ingrid añadió que Balmoral también podría aliviar las preocupaciones en torno a la seguridad, que Harry ha planteado repetidamente en entrevistas y procedimientos legales relacionados con sus medidas de protección en el Reino Unido.

Ella dijo: «Tampoco habría todo el drama en torno a la seguridad, porque si Harry y su familia se alojan en una residencia real, contarán con seguridad total».

Las declaraciones de Ingrid se producen en medio de las continuas tensiones en la realeza tras la publicación de las memorias de Harry, Spare, sus proyectos con Meghan para Netflix y los desacuerdos persistentes en torno a las medidas de seguridad en Gran Bretaña después de que la pareja se retirara de sus funciones reales en 2020.

En los últimos años, Harry ha regresado con frecuencia a Gran Bretaña solo, argumentando públicamente que no cree que el país sea lo suficientemente seguro para Meghan y sus hijos sin protección policial completa.

Meghan no ha pasado una temporada prolongada en Gran Bretaña desde 2022, mientras que Archie y Lilibet también visitaron el Reino Unido por última vez durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II ese mismo año.

La relación del duque con la familia real ha permanecido bajo un intenso escrutinio desde el lanzamiento del documental de Netflix, Harry y Meghan, y sus memorias Spare, en las que el príncipe detalló desacuerdos con miembros de la monarquía, incluido el príncipe Guillermo, de 43 años.