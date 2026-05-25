Expertos confirman buen estado del drenaje en el estadio “El Mágico” tras inspección técnica

Autoridades deportivas brindaron una conferencia de prensa en la sala de prensa del para dar a conocer los resultados de la inspección técnica realizada al terreno de juego luego de los inconvenientes registrados durante la final de Primera División el pasado sábado.

En la actividad participaron el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, René Martínez; el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele; y Enio Cubillo, CEO de TMS Grass y especialista internacional en mantenimiento de escenarios deportivos.

Martínez explicó que desde el momento en que se presentó la situación se activaron acciones inmediatas para identificar las causas y garantizar el adecuado funcionamiento del recinto deportivo. Asimismo, confirmó que tanto el sistema eléctrico como la capa de drenajes del estadio se encuentran en óptimas condiciones.

Por su parte, Yamil Bukele señaló que se solicitó una evaluación técnica independiente a través de contactos con la , con el objetivo de contar con una opinión especializada y transparente sobre las condiciones del terreno de juego.

El especialista Enio Cubillo detalló que los drenajes del estadio funcionan correctamente y explicó que el inconveniente se originó en la capa de enraizamiento del césped, la cual presenta un nivel de compactación que dificulta la filtración vertical del agua y provoca estancamientos en la superficie.

Cubillo agregó que este tipo de situaciones pueden presentarse en distintos países y recomendó ejecutar trabajos preventivos permanentes, especialmente en escenarios ubicados en regiones tropicales como Centroamérica.

El experto cuenta con trayectoria internacional en proyectos de alto nivel, incluyendo trabajos relacionados con el césped híbrido del y la remodelación del .