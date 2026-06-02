Camión cargado con plátanos vuelca en carretera hacia Sonsonate

Un camión que transportaba plátanos volcó durante las últimas horas sobre el kilómetro 41 de la carretera que conecta San Salvador con Sonsonate, en las cercanías del desvío hacia Armenia.

egún informó la Policía Nacional Civil, el percance provocó afectaciones al tráfico vehicular, dejando habilitado únicamente un carril mientras se desarrollaban las labores para retirar la unidad pesada y despejar la vía.

Las investigaciones preliminares determinaron que el accidente se originó debido a desperfectos mecánicos en el camión.

Tras el incidente, equipos policiales permanecieron en la zona coordinando el tránsito y brindando apoyo durante las maniobras realizadas por las instituciones correspondientes para normalizar la circulación.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a verificar el estado mecánico de sus vehículos antes de emprender cualquier viaje, con el fin de prevenir accidentes en las carreteras del país.