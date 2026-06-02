Rescatan a perrita y sus cachorros en Ayutuxtepeque tras denuncia ciudadana

Una perrita y sus cachorros fueron rescatados por equipos de la Alcaldía de San Salvador Centro tras una denuncia ciudadana que alertó sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban.

El operativo fue realizado en el cantón Los Llanitos, sector La Brecha, en el distrito de Ayutuxtepeque.

Según informó la comuna, los animales ya se encuentran bajo resguardo y atención de los equipos municipales, donde recibirán los cuidados veterinarios y la protección necesaria para garantizar su bienestar.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para promover la protección animal y brindar una nueva oportunidad a mascotas que han sido víctimas de abandono o condiciones inadecuadas.

La alcaldía reiteró el llamado a la población a denunciar casos de maltrato o abandono animal, con el objetivo de continuar fortaleciendo las acciones en favor del bienestar de los animales en el municipio.