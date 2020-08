Hacienda pide a diputados aprobar hoy asignación presupuestaria de $270 millones de préstamos

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe este jueves la asignación presupuestaria del préstamo de $250 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los $20 millones del Banco Mundial, negociados por el Gobierno para atender la emergencia por la pandemia de COVID-19.

Zelaya dijo que durante su última intervención en la Comisión de Hacienda, donde explicó el destino de esos $270 millones, tuvo que exponer información que ya con anterioridad se había explicado; sin embargo, el ministro dijo que los diputados expresaron estar más claros y “quedaron bastante contentos con lo que había explicado”.

“He dialogado con ellos (diputados), lo he hecho en el marco del respeto. Yo sí espero que este día tengamos la buena voluntad de darle asignación a estos recursos”, enfatizó en la entrevista Diálogo con Ernesto López, transmitida por los canales 19 y 21.

El titular de Hacienda recalcó el compromiso del Gobierno del Presidente Nayib Bukele con la transparencia. “Nosotros no estamos peleados con la transparencia, estamos atendiendo todas las solicitudes de información que nos llegan, pero no podemos tampoco saltarnos la lógica presupuestaria”, aseveró. Existe un régimen legal “al cual hay que ceñirnos” y no puede pasarse por alto, añadió el ministro.

Respecto al Presupuesto General de la Nación 2021, Zelaya afirmó que están siendo “lo más cautos posibles” en su formulación, y esta semana informarán los techos presupuestarios a las distintas instituciones del Estado.

Agregó que se dará prioridad a los programas emblemáticos del Gobierno, que están arrojando resultados positivos para la población, como el Plan Control Territorial; además, seguirán destinando fondos para salud, primera infancia, el despegue económico, en busca de paliar los efectos de la pandemia del COVID-19.

“Todos los funcionarios públicos tenemos muy claro que hay que ser cautos a la hora de administrar los fondos (del Estado) (…) Sí vamos a hacer unos lineamientos de cuáles son las prioridades que hay que adecuar y cuáles son las prioridades que hay que financiar”, subrayó.