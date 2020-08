Solicitan absolver a estudiantes de realizar la PAES

El FMLN anunció la presentación de una pieza de correspondencia en donde proponen eximir a estudiantes de realizar la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media, conocida como PAES para este año 2020, porque estos “llevan seis meses de estar fuera de las aulas y sus clases han sido en forma virtual y esto representa alguna deficiencia”, explicó el diputado Milton Garay.

Por lo tanto, consideran oportuno que la Asamblea Legislativa estudie y aprueba disposiciones transitorias para exonerar de dicha prueba a miles de estudiantes.Además, con ello se evita la exposición de los jóvenes a aglomeraciones, evitando así contagios de COVID-19.

La ministra recientemente “manifestó que no se reanudarán las clases presenciales en el sistema educativo hasta que no exista riesgo de contagio de COVID-19, lo que implica que los centros educativos oficiales y privados deberán adecuar sus programas y metodologías de estudio a la actual situación impartiendo clases en línea y por cualquier otra forma a distancia”, por lo que sería oportuno aprobar las disposiciones.

El diputado Damián Alegría, aseguró que con el problema de la pandemia ha evidenciado las grandes diferencias sociales en el país, en este caso el acceso a internet no es posible para toda la población. “Hay familias que no tienen acceso al internet, por más educación que quieran para sus hijos no tienen ni el acceso ni los equipos necesarios…”, indicó.