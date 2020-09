King Flyp: “Me podes llamar cuerudo, pero amo lo que hago”

Para muchos el sencillo más reciente de The King Flyp “Mi tierra”, ha sido la canción que por fin posicionó a este artista salvadoreño en cuestión de calidad e identidad. Tanto que hasta sus detractores han expresado en redes sociales que “con esa canción la pegó”.

Para él, la canción ha sido otro éxito como “Terremoto” o “Abandonado” con las que se dio a conocer –y no en las mejores condiciones- hace algunos años. Sin embargo reconoce que las puertas que se le han abierto y las esperanzas que eso supone han crecido gracias al éxito que ha tenido Mi tierra en las redes sociales.

Desde el lanzamiento del sencillo el pasado 28 de agosto de este año, el video en Youtube supera las 1, 3 millones de reproducciones y esto le ha valido para que una empresa salvadoreña le patrocine su primer concierto este 15 de septiembre.

“La canción Mi tierra le tocó el corazón a los salvadoreños, es una canción que te eriza la piel al escucharla, que habla del caliche salvadoreño con frases como “alcánzame ese volado vos”…este es un poema de canción”, expresó el artista originario de Morazán.

Y como no, producir y hacer la canción no fue fácil para Ulises Martínez nombre real de King Flyp quien tenía que ahorrar o pedir colaboración para arrendar un vehículo y conducir desde Morazán hasta Ilobasco en el departamento de Cabañas a la casa de su productor “Fabry El Androide”.

Fabry tenía los versos para la canción y King Flyp le puso el feeling, pero para concretar la canción y el video se sortearon muchas dificultades a las que dicho sea de paso ya está acostumbrado King Flyp.

“A veces no tenía para alquilar el carro y me tenía que ir en bus desde Gotera a Ilobasco para grabar. Salía a las 5:00 am para llegar temprano a la casa de Fabry que a veces me esperaba en el desvío. Cuando terminábamos me tocaba contactar a los buseros para que no me dejaran y regresarme a Gotera. He seguido luchando…me podes llamar cuerudo pero amo lo que hago y Dios es bueno conmigo porque le he pedido esto de corazón y estoy contento”, apuntó el intérprete.

Saboreando por ahora el éxito que le supone la canción Mi Tierra, King Flyp se encuentra en plena fase de preparación para hacer su primer concierto virtual titulado “Mi Tierra Tour” que se transmitirá por sus redes sociales este martes 15 de septiembre a las 7:00 pm.

Ha recibido el apoyo de personas dentro de la industria y de una importante empresa salvadoreña que tiene como objetivo impulsar al artista nacional desde las plataformas de streaming. La presentación será tan profesional como siempre lo ha soñado King Flyp: enormes pantallas, luces, fuego artificial, bailarines y todo un staff atrás de esta producción.

El encargado de abrir el concierto será su amigo y productor Fabri El Androide con quien ha compartido penas y gloria en la búsqueda del reconocimiento.

Ulises Martínez o simplemente King Flyp es un salvadoreño soñador y perseverante, amante del fútbol, luchador incansable y quien considera la música su propio trabajo.