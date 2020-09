Llaman al Gobierno a discutir públicamente la reforma a la Constitución

San Salvador, (EFE).- Los representantes de una veintena de organizaciones de derechos humanos de El Salvador llamaron este miércoles al Gobierno del presidente Nayib Bukele a discutir públicamente la reforma constitucional encargada al vicepresidente Félix Ulloa.

El presidente Bukele ha delegado a Ulloa para encabezar el estudio y presentación de una reforma constitucional, que incluiría las cláusulas pétreas, mismas que la Constitución vigente prohíbe modificar.

Juan Carlos Sánchez, de la Fundación para el Debido Proceso, señaló que «no es ningún problema» el hecho de tratar de modificar la Carta Magna, sino que «con qué finalidad» se busca el cambio y el método que se utilizará.

«Si vamos a reformar la norma fundamental de El Salvador tiene que ser a la luz de toda la población, abierta al debate y en el que podamos participar todas la expresiones», apuntó al ser preguntado por Efe.

Aseguró que, si el debate se mantiene privado, «sí nos causa preocupación que el resultado de esa reforma realmente revierta los pocos avances democráticos que El Salvador ha alcanzado».

«En este momento y tal como está planteada la podríamos ver con preocupación, a menos que desde el Gobierno se lancen mensajes de que esa reforma es en beneficio de toda la población e incluya a todas la voces posibles», concluyó.

Por su parte, David Ortiz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), advirtió que «no es un tema que debemos ver a la ligera» y «ver qué intereses se quieren materializar en esa nueva Constitución».

«Si el interés es debilitar lo poco que hemos avanzado en las instituciones, ese proceso no tiene ningún final feliz para nuestro país», subrayó.

Ulloa aseguró recientemente, en declaraciones a la prensa, que no buscaba que se conociera su nombramiento, por lo que no se realizó un acto público de juramentación y dijo, ante señalamientos de que era un estrategia para desviar la atención de otros temas, que «quienes han hecho la cortina de humo son los medios».

«No quería que se hiciera público» y es un trabajo que «no hay que comunicarlo, porque hay que hacerlo sistemáticamente, de manera sostenida, en debates cerrados porque son temas técnicos» y «no es para el gran público», señaló el vicemandatario.

Aseguró que «se van a consultar a todos los sectores», pero que la población conocerá el proyecto hasta que se lleve al Congreso.

Ulloa sostuvo que revisarán toda la Constitución para su posible modificación, incluso las norma pétreas sobre la forma y sistema de gobierno, el territorio del país y la alternancia en el poder Ejecutivo, esto último evita la reelección inmediata.

El pasado 9 de septiembre, el Gobierno manejó públicamente por primera vez, en un comunicado de prensa, la posibilidad de convocar a una constituyente y discutir estas normas, pese a que había negado la intención de cambiar las citadas cláusulas.

La Constitución salvadoreña no estipula en su articulado un mecanismo de convocatoria para una asamblea constituyente.