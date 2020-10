Argentina vence, Messi convence

Por Marca

Comenzó Argentina la clasificación para el Mundial de Qatar 2022 como despidió la de Rusia 2018, con una victoria sobre Ecuador, en un partido carente de ritmo. Si en aquel célebre encuentro, Leo Messi tuvo que salir al rescate con un Hat-trick, en el vivido hoy, el astro y la albiceleste ya habían aprendido la lección. No quieren sorpresas en el camino a la que probablemente sea la última Copa del Mundo del 10.

Salió muy activo Leo desde el primer minuto, corriendo, presionando y abanderando las ocasiones de la Selección de Scaloni en una Bombonera vacía. Hizo y deshizo a la defensa ecuatoriana como quiso en la primera parte, pese al marcaje recibido y la presión adelantada de los de Alfaro. Su conexión con Lautaro, cada vez más latente. El momento de Ocampos, para beneficio de Argentina, una realidad.

Precisamente de las botas del sevillista llegó el primer gol en el minuto 11. Lucas, tras un pase de Messi al interior del área, fue barrido por Estupiñán. Penalti claro. No dudó y no falló el 10 que transformó cruzado al palo izquierdo de Domínguez. Desde ese momento, poco más que la nada. Bajó una marcha la albiceleste y no opuso resistencia Ecuador. Y así se llegó al descanso, con más juego bronco que ocasiones.

Comenzó la segunda mitad con ganas de sentenciar Argentina y así, no complicarse los tres puntos. Adelantó la presión Scaloni y eso puso en serias complicaciones la salida del balón de una Tri ,que seguía sin encontrar el norte. A los dos minutos de la reanudación, Ocampos, tras una buena dejada de Lautaro probó los reflejos de Domínguez, que reaccionó de una manera sobresaliente.

Tras ese inicio fulgurante, que la celeste no supo aprovechar, Ecuador comenzó a crecer. Retomó esa presión adelantada y poco a poco comenzó a frecuentar el área de Armani, pero con muy poca creatividad. A todo esto, el partido seguía careciendo de ritmo pero iba sobrado de agresividad.

Esta sublevación de los de Alfaro duró hasta que quiso Messi, despertó en 10 y despertó Argentina. Se activó con la salida de Salvio y el cambio de banda de Ocampos, y apunto estuvo de convertir el 2-0 en uno de sus clásicos tiros desde la frontal, pero Arboleda se interpuso en su camino. En los últimos diez minutos centró su posición y nutrió el ataque de los de Scaloni como sólo el sabe.

La albiceleste ganó y comenzó la ruta hacia Qatar con buen pie, pero no convenció. Leo Messi luchó, presionó, defendió, atacó y goleó, sin duda la mejor noticia para un país que sueña con esa copa dorada que está al final del camino que hoy comenzó en la Bombonera, y en el que hay todavía mucho margen de mejora.

Ficha técnica

Argentina: Armani; Montiel (Foyth 84′), Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña (Salvio 66′); Messi, Ocampos (Nicolás Domínguez 84′) y Lautaro Martínez (Alario 76′).

Ecuador: Alexander Domínguez; Arboleda, Arreaga, Estupiñán, Ferigra (Preciado 46′); Renato Ibarra (Plata 64′), Gruezo, Franco, Moisés Caicedo (Romario Ibarra 79′); Mena (Estrada 87′) y Enner Valencia.

Gol: 1-0, Messi, de penalti (13′)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI). Amonestó a Paredes (21′), Enner Valencia (43′), Otamendi (78′).

Estadio: La Bombonera