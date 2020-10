Verónica Castro cumplió 68 años y así celebró con sus seguidores en Twitter

La actriz Verónica Castro celebró el haber cumplido 68 años y lo hizo junto a sus seguidores en Twitter.

Alrededor de la medianoche, la actriz publicó en la red social un clip de unos cuantos segundos en donde anunciaba: “Me trajeron mi pastel”.

Verónica, nacida en Ciudad de México el 19 de octubre de 1952, comentó que estaba “todavía dormida”, pero eso no impidió que apagara las velitas del pastel y agradeciera.

“Jamás estarían despiertos a esta hora. La campanita de Twitter suena todo el tiempo y no creí comer pastel a esta hora pero este año todo es diferente y estoy aquí con ustedes uf vamos”, escribió Castro para acompañar el clip. Celebró en la red social

También se dio tiempo de responder a algunas de las felicitaciones que le enviaron sus seguidores en Twitter, algunos incluso desde Italia.

La calma tras la turbulencia

Si bien en 2019 Verónica llegó a su cumpleaños 67 en medio de un escándalo por el destape de su supuesta relación con Yolanda Andrade, para esta celebración parece que el ambiente se ha calmado.

Yolanda hizo nuevas revelaciones en la tv argentina, al contar cómo Cristian Castro golpeó a Verónica y la mandó al hospital, pero la estrella de telenovelas ahora se encuentra en otro momento, disfrutando de la retransmisión en tv de paga de su famosa telenovela Rosa Salvaje.

Además el pasado agosto pidió que cesen las acusaciones en contra de su hijo Cristian. Verónica defendió a su hijo Cristian de acusaciones

Y es que después de que Yolanda hablara de las agresiones, Gabriela Bo (ex esposa del cantante) también hizo algunas revelaciones sobre su relación.

Andrade aseguró que Cristian golpeó de manera tan brutal a Verónica que incluso la mandó al hospital, mientras que Gabriela contó oscuros detalles de su matrimonio, como el hecho de que Castro era muy violento, infiel y tomaba leche en biberón.

“Cristian tenía actitudes extrañas, estábamos casados y le gustaba tomar la leche en mamadera (mamila), tenía miedo a la oscuridad, vivíamos en Estados Unidos y no dormía de noche porque creía que íbamos a vivir un hecho de inseguridad. Llegó a tener dos armas, una en la mesita de luz y yo tenía que vivir de esa manera”, contó Bo.

En una entrevista con Janett Arceo para su canal de YouTube, Verónica se refirió a todas esas acusaciones.

“Sí duele bastante, sí me duele que lo estén molestando, a quién no le va a doler que le toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas”, comentó.

“Yo digo que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también que bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia; hablando de bocas, hay que taparse la boca porque aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás, hay que usar tapabocas”, añadió. Pidió que dejen de hablar de su hijo

La estrella no ocultó su molestia y frustración ante toda la información surgida alrededor de su hijo e hizo un llamado para que dejen de hablar de él.

“El pez muere por su boca, no hablemos, si no tienes nada bueno que decir y dices puras pendejad*s, mejor no digas nada. La gente si no tiene cosas buenas que decir mejor que no diga nada y la otra, que se busquen una vida porque parece que no tienen vida, qué no tendrá nada que hacer la gente, yo tengo muchas cosas que hacer… Cállense ya, si no saben no hablen, no tiene caso”.