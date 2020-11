Aprueban pensión para miembros de selecciones de fútbol México ’70 y España ‘82

Como reconocimiento a la amplia y destacada trayectoria deportiva a los seleccionados de fútbol que representaron al país en los mundiales de México 1970 y España 1982, la Asamblea Legislativa aprobó que se les otorgue una pensión vitalicia mensual equivalente a dos salarios mínimos del sector comercio y servicios, a partir del primero de enero del próximo año.

Se explica en el dictamen, con su respectivo decreto, que la pensión vitalicia mensual será otorgada a los integrantes de la selección de 1970: Juan Gualberto Fernández, Tomás Ernesto Pineda Nieto, Mauricio Manzano, Guillermo Antonio Castro, Salvador Flamenco Cabezas, Genaro Sermeño, Jaime Portillo, Juan Ramón Martínez, Salvador Antonio Mariona, Jorge “El Indio” Vásquez, Mauricio “Pipo” Rodríguez, Mario Monge, David Arnoldo Cabrera y Hernán Carrasco Vivanco.

Así como a los seleccionados del mundial España 1982: Ricardo Guevara Mora, Julio Eduardo Hernández, Mario “Macora” Alfonso Castillo, José Francisco Jovel, Jaime Alberto Rodríguez, Carlos “Imacasa” Recinos, Francisco Salvador Osorto, José Luis Rugamas Portillo, José Norberto Huezo, Mauricio “Tuco” Alfaro, Joaquín Alonso Ventura, Luis Baltazar Ramírez Zapata, Francisco Ever Hernández, Silvio Romeo Aquino, Ramón Alfredo Fagoaga, Guillermo Raggazone, Miguel Díaz.

El decreto detalla que se excluyen de este beneficio a Jorge González Barillas, por gozar ya de una pensión, y a los señores Alberto Villalta, José Munguía y José María Rivas, quienes ya fallecieron.

La pensión se otorgó al considerar que durante muchos años estos salvadoreños jugaron de manera profesional en el país y en el extranjero, siendo parte de la selección salvadoreña de fútbol en muchas ocasiones, explicaron los parlamentarios.

En ese sentido se pronunció el diputado Ricardo Velasquez Parker (ARENA): “El fútbol, a nivel de identidad, elimina barreras, diferencias y nos reconcilia. Es una iniciativa de justicia […] Yo que pertenezco a la comisión del adulto mayor veo con muy buenos ojos el ejemplo que se está dando en estos momento de no dejar olvidado nunca a un salvadoreño que puso en alto el nombre de nuestra República y reconocer su mérito a través de este tipo de resoluciones de la Asamblea Legislativa”.

Sobre el tema también se pronunció la diputada Dina Argueta (FMLN) quien agradeció el aporte y respaldo a la moción. “¿Quién no sueña ver a su país llegar a un mundial? ¿Quién no sueña escuchar el himno nacional cantarse dentro de un estadio donde se está desarrollando un mundial de fútbol? Ese sueño se vio convertido por estos hombres, a quienes ahora la Asamblea Legislativa está haciendo justicia, ¿quién no ha escuchado hablar aquí de estos hombres que le dieron gloria a El Salvador llegando al mundial?”, expresó la legisladora.

Para el legislador Manuel Flores (FMLN) quien fue el mocionante de dar tan merecido reconocimiento, expresó: «Hablar de la selección del 70 y 82 es hablar de heroísmo, amor a la camisa, a la afición, es hablar de representación digna de El Salvador. Recordamos a los que ya fallecieron y llamo al pueblo en su totalidad a rendirle homenaje por clasificar al mundial».

El diputado Guillermo Gallegos (GANA), por su parte, reconoció que es una buena iniciativa “en el sentido de darle esta pensión a los seleccionados nacionales tanto de México ‘70 como de España ’82. Creo que es muy meritorio, es un buen reconocimiento, son personas que todos los salvadoreños hemos admirado; a los que nos gusta el futbol les reconocemos como verdaderos atletas que han puesto el nombre de El Salvador en lo alto del fútbol mundial”.

“Por años acuñamos la frase: Cuando juega la selección, jugamos todos, y esta noche este Órgano de Estado ha derramado una gota de bálsamo sobre las heridas que vive el pueblo salvadoreño en todos sus campos, incluyendo el deporte, incluyendo el más popular, el fútbol. Es un ejemplo que hoy le damos a la ciudadanía, estando unidos por una causa”, manifestó el diputado Raúl Belthrán Bonilla (PCN), tras la votación del dictamen.