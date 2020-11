El nuevo templo del surf: por qué El Salvador se transforma en uno de los destinos más elegidos por los deportistas en Centroamérica

Desde hace varios años, El Salvador comenzó un proceso de transformación en el que poco a poco sus playas se convierten en destinos únicos de surf. Camino a ser “el nuevo templo del surf” en América Central, el país cuenta con paradisíacas pistas para deslizarse sobre la tabla. Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de atractivos naturales en toda la costa salvadoreña. A continuación, todos los secretos para comenzar el viaje.

La historia data a finales de la década del 80 y principios de los 90, donde el surf no estaba enfocado como un deporte competitivo en el país. Hasta que, en 1994, tras la firma de los acuerdo de paz en El Salvador (1992) y la reactivación de la economía nacional, aparece Fernando Aguirre como referente de la disciplina, quien abre las puertas por primera vez de la Asociación Internacional de Surf (ISA).

“En ese momento, me di cuenta que no teníamos un desarrollo deportivo, no contábamos con un libro de reglas a seguir ni un formato de competencia con requerimientos técnicos en qué basar el surf. Entonces, reunimos a 3 generaciones de surfeadores y formamos la Federación Salvadoreña de Surf”, recuerda Francis Hasbún, liaison officer del proyecto Surf City.

Playa El Sunzal, La Libertad

Tras el arribo del surf como deporte profesional, distintos oficios y actividades económicas vinculadas a la disciplina comenzaron a desplegarse en El Salvador. “El surf es un deporte que fomenta el desarrollo humano y didáctico, un deporte que sostiene comunitariamente a la juventud salvadoreña para prevenir la violencia. Además, otorga un aprendizaje de lenguajes y oficios turísticos, ya que es la única disciplina que contempla, deporte, medioambiente y turismo. Las comunidades alrededor de los focos de desarrollo donde se practica masivamente el surf empiezan a tener oportunidades laborales, crecimientos y enseñanzas”, explica Hasbún.Y destaca Francis Hasbún: “El surf vino a ser ese elemento cambiante”

Algunos de los surfistas más reconocidos del país son el legendario Jimmy Rotherham y el actual referente, Bryan Pérez, quien participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y alcanzó la medalla de bronce.

Los destinos imperdibles de El Salvador

La joya acaba de resurgir. Una franja de 321 km de costa pacífica, que desenvuelve olas de todo tipo, puntas de fondo volcánico, bellos acantilados, bocanas y ensenadas, arrecifes con buen oleaje y largos trayectos de playas de fina arena gris, que acogen excelentes beach breaks (fondos de arena). Esta gran variedad de superficies para practicar surf se nutre de elementos claves como el aeropuerto internacional a solo minutos, puertos y otros destinos turísticos. Además, una variada oferta de servicio gastronómico y hotelero de primer nivel, así como modernas carreteras de cuatro carriles. Playa Punta Roca, La Libertad“Este año hemos ido recuperando actividades que estaban a la vista de todos pero estaban olvidadas. Por ejemplo, hay unas cuevas en el Tunco, conocidas como ‘Las cuevas de Chucunusco’, que son realmente impresionantes”, subraya Hasbún

Por otra parte, la playa El Sunzal, situada en el departamento de La Libertad, tiene en sus acantilados maravillosas piscinas de aguas saladas, donde el turista puede bajar a ellas y disfrutar del espectáculo de las olas golpeando en los riscos y peñascos.

Asimismo, Tamanique, municipio ubicado en el departamento de La Libertad, cuenta con cascadas que funcionan como deslizaderos naturales. “No es un parque desarrollado, es un paraje natural que invita a una caminata en medio del bosque”, aclara Hasbún. Y agrega: “Además, el rappel y la botánica se destacan dentro del parque nacional y reserva natural Walter Thilo Deininger”. Reserva de arrecife Los Cobanos

Tres imperdibles. Hasbún recomienda a los viajeros la Barra de Santiago y reserva de arrecife Los Cobanos, situada en el occidente del país. El lugar cuenta con una reserva natural de cocodrilos, pesca, buceo y deportes acuáticos. Además, aconseja recorrer el parque los Volcanes y Cerro Verde, y la ruta cafetalera de las Flores, así como también las playas del departamento de Usulután, San Miguel y La Unión, entre tantas otras.

En esa línea, El Salvador se convierte en un destino para recorrer y dejarse sorprender por la naturaleza, practicar surf y disfrutar de la gastronomía local.