“Esta Navidad” lo más reciente de Dennis Josué junto a Rafa Guillén

Después del lanzamiento del sencillo VIDA, del cantautor salvadoreño Dennis Josué, el cual se lanzó el pasado mes de octubre y que ha alcanzado estar en las primeras posiciones de diferentes radios en nuestro país; se estrenó el pasado 30 de noviembre en las plataformas digitales su segundo tema titulado: ESTA NAVIDAD, el cual viene con la colaboración del artista también salvadoreño Rafa Guillén.

“Este es un mensaje navideño que trata sobre el deseo de estar juntos con nuestros seres queridos y haber llegado al fin de un año lleno de retos en muchos aspectos de nuestras vidas. Es por eso que una de las frases más repetidas en el tema es toda va a ser diferente ” puntualizo Dennis Josué.

La idea de lanzar este sencillo es compartir con los fans el espíritu navideño y reflexionar sobre el valor que debemos dar a nuestras familias y amigos.

“Fue una experiencia muy gratificante trabajar esta colaboración con Dennis Josué,

Es una canción con un mensaje muy reconfortante para todos los que nos encontramos fuera del país y que estas fechas tan especiales anhelamos estar con los nuestros” comento Rafa Guillén.

El video de ‘ESTA NAVIDAD’ fue grabado en Melbourne, Australia y en ciudad de Guatemala. Debido a la distancia y restricciones de viaje por COVID-19. Fue dirigido y producido por Jeff Sheppard en Australia, videógrafo y artista en producción cinematográfica y en Guatemala por Héctor Chinchilla y su equipo de producción. Además, de contar con la participación especial de Julian y Adreana Alberto, hijos de Dennis Josué.

El video en pocas semanas ha alcanzado más de 25 mil reproducciones.

Este tema será incluido en el primer álbum Titulado: MAREA, el cual se lanzará en varios sencillos durante el año 2021.

¿Quién es Dennis Josué?

nació en El Salvador y a los escasos 4 años migró junto a su familia a Melbourne, Australia donde ha pasado gran parte de su vida y donde se enamoró de la música. Es ahí donde ha desarrollado sus proyectos musicales como cantante, compositor y productor. Su trayectoria musical incluye haber sido cantante en la orquesta Cacique (primer grupo de música tropical salvadoreño en Australia) durante 5 años. Su primer proyecto como solista fue Dennis Josué & The Bandits of Old y proyectos musicales como Outremer, Thomcords y Ces Alberto Jr., le permitieron experimentar diversos géneros musicales, entre ellos el rock, funk, RnB y bossa nova.