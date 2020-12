Loki y sus locos viajes dimensionales en su primer tráiler: ya tiene fecha de estreno

Tras el primer adelanto de The Falcon and the Winter Soldier, Marvel Studios ha presentado el primer tráiler de Loki, otra de sus nuevas series como parte del UCM que se estrenará en mayo de 2021 en exclusiva para Disney+. Protagonizada por Tom Hiddleston dando vida de nuevo al traicionero hermano de Thor, Loki nos contará qué fue del dios del engaño tras hacerse con el teseracto en Vengadores Endgame; y es precisamente con tan ocurrente escena con la que arranca este primer tráiler que podéis ver encabezando esta misma noticia.

Loki se estrena en Disney+ en mayo de 2021

Y es que tras desparecer con el teseracto en uno de los planos temporales de Vengadores Endgame, Loki viaja a un misterioso lugar donde empezará nuevas aventuras, tan peligrosas como alocadas. Y es que al parecer acabará bajo la tutela de una organización llamada TVA, encargada de vigilar los desajustes temporales del universo. A partir de aquí, Loki parece que se embarcará en una serie de viajes interdimensionales, a cada cual más sorprendente y enigmático.

Junto al carismático Tom Hiddleston, en Loki veremos a Owen Wilson, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Sasha Lane y Gugu Mbatha-Raw, una serie que pretende profundizar en otras vertientes de los superhéroes como el thriller más clásico. Además, se espera que Loki esté directamente relacionada con Thor Love and Thunder, la cuarta entrega del dios del trueno en el Universo Cinematográfico Marvel que contará con Christian Bale como villano, ya confirmado por Marvel.

Todo ello a partir del mes de mayo de 2021 en un día concreto aún por anunciar. Y es que con la fecha de Loki, 2021 arrancará muy fuerte para las series del UCM, primero con Bruja Escarlata y Visión en enero, The Falcon and the Winter Soldier en marzo y Loki en mayo; prácticamente una detrás de otra.