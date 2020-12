ReDCo: Anteproyecto de ley de Publicidad Estatal es necesaria

La Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) enfatizó este miércoles que la discusión y posterior aprobación de una Ley de Publicidad Estatal es un instrumento necesario en el país para «democratizar la pauta publicitaria».

La ReDCo presentó la semana pasada este proyecto que entre otras cosas busca asegurar la inclusión de todos los medios de comunicación impresos, radiales, televisivos y digitales, independientemente de sus políticas informativas y línea editorial.

Leonel Herrera de la ReDCo dijo que este anteproyecto se basa en los principios sobre la Regulación de la Publicidad Estatal y Libertad de Expresión.

El anteproyecto que consta de 46 artículos incluye la creación de una Comisión Nacional de Publicidad Estatal (conformada por representates de la Presidencia, IAIP, PDDH, Medios privados y Medios comunitarios), establece un registro de los medios que prestan servicios publicitarios y define un régimen sancionador en caso de inclumplientos.

En relación a la distribución de la publicidad, en anteproyecto de ley plantea que por cada campaña los medios privados podrán pautar no mas de 50%, los comunitarios y otros sin fines de lucro no menos del 35% y los estatales no más del 15%. Además, establece que ningún medio o grupo mediático podrá concentrar más de 15% del monto total anual.

La ReDCo tambien solicitará a la Junta Directiva que se conforme una comisión ad hoc para analizar este anteproyecto.