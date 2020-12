United y City empatan 0-0 en aburrido derbi

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Quizá los aficionados terminaron agradeciendo que no se les permitiera el ingreso al estadio después de todo.

Manchester United y Manchester City empataron el sábado 0-0 en un aburrido derbi en la Liga Premier, en que cada rival realizó apenas dos disparos a puerta.

El 183er derbi de Manchester fue el primero en un estadio vacío y apenas el segundo desde el 2010 que termina sin goles, un reflejo de los problemas que ambos clubes enfrentan en la liga esta temporada.

Fue una diferencia notoria respecto de lo ocurrido 279 días antes, cuando un triunfo del United generó una ruidosa celebración, en lo que fue el último fin de semana en que se permitieron estadios llenos en Inglaterra.

La relajación de algunas restricciones impuestas por la pandemia en el país no han llegado a Manchester. El Old Trafford figura entre 10 estadios de la Premier donde no se acepta un solo hincha. En los otros 10 recintos, se permite un máximo de 2.000.

Ole Gunnar Solskjaer, técnico del United, notó el cambio de pasión y ambiente.

“Mientras más pronto permitamos el regreso de los aficionados, mejor será para el fútbol”, valoró.

John Stones, zaguero del City, coincidió.

“Sin hinchas es una atmosfera diferente”, dijo. “El derbi es una ocasión enorme para nosotros los jugadores y para los hinchas. Es exasperante no poder tener a nadie en los estadios en estos momentos”.

United va séptimo en la tabla, cuatro puntos debajo del líder Tottenham. El City anda octavo con un punto menos.

En el duelo que puso fin a la actividad sabatina, Chelsea vio cortada su marcha invicta de 17 cotejos en todas las competiciones. Tropezó 1-0 en la cancha del Everton, para deleite de los 2.000 aficionados en el Goodison Park.

Gylfi Sigurdsson convirtió un penal a los 22 minutos, después de que el arquero Edouard Mendy cometió un inusitado error, al derribar a Dominic Calvert-Lewin.

Los Blues pudieron haberse apoderado de la cima al menos por un día de haber conseguido los tres puntos. La misión naufragó en la falta de creatividad, sin los extremos lesionados Hakim Ziyech, Christian Pulisic y Callum Hudson-Odoi.

Chelsea no pudo generar muchas oportunidades claras, si bien impactó los palos en tres ocasiones.

Reece James marcó con un tiro rasante que se desvió en otro jugador y que impactó la base del poste.

El equipo londinense había sufrido sólo otra derrota esta temporada en las distintas competiciones, el 20 de septiembre, cuando cayó por 20 ante Liverpool. En aquel duelo como local, Chelsea estuvo reducido a 10 hombres durante más de medio encuentro.

Ahora, Chelsea puede ser desplazado del tercer puesto, si es que Leicester se impone este domingo a Brighton. Y los líderes Tottenham y Liverpool pueden distanciarse más de los Blues.

“No pienso que hayamos dado nuestro mejor esfuerzo”, dijo el técnico del Chelsea, Frank Lampard. “Hemos tenido una racha muy buena y sabíamos lo que se venía en lo físico con el Everton, pero no lo hemos manejado bien. No mostramos lo suficiente para superarlos”.

También el sábado, el paraguayo Miguel Almirón consiguió el gol más rápido en la Premier esta temporada — a los 19,98 segundos — y Dwight Gayle anotó el de la victoria por Newcastle en las postrimerías, para vencer a West Bromwich Albion por 2-1.

Almirón abrió la cuenta con una comba excelente tras un centro de Joelinton. Es el segundo gol más rápido por Newcaste en la historia de la Premier, detrás de uno de Alan Shearer tras 10,52 segundos en enero del 2003.

Gayle remató de cabeza un centro de Callum Wilson a los 82 minutos para sellar el resultado.

Darnell Furlong anotó a los 50 minutos el de West Brom, que se mantiene en la zona de descenso.

Newcastle tiene 17 puntos.

Anwar El Ghazi anotó un penal a los cuatro minutos del alargue para dar al Aston Villa una victoria de 1-0 en casa de Wolverhampton en un partido que terminó con dos jugadores expulsados y otras siete tarjetas.

Villa perdió a Douglas Luiz a los 85 minutos por una segunda tarjeta amarilla tras un codazo a Daniel Podence.

Pero con el partido encaminado a un empate, Nelson Semedo derribó a John McGuinn en el área, dándole a Villa el penal.

Los Wolves también se vieron reducidos a 10 hombres momentos más tarde cuando Jacob Ramsey fue derribado y Joao Moutinho recibió su segunda amarilla.