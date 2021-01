Dakota Johnson asegura que la terapia le acompañará ‘toda la vida’

La actriz Dakota Johnson lleva ya varios años acudiendo a terapia para aprender a lidiar mejor con los altos niveles de estrés y ansiedad que se derivan de su día a día en la meca del cine, así como para sobrellevar otros muchos contratiempos ligados a su vida cotidiana. Lejos de sentir cierta vergüenza o preocupación por ello, como le ocurre a tanta gente que sigue pensando en la ayuda psicológica en términos de tabú, a la hija de Melanie Griffith le reconforta saber que cuenta con una serie de herramientas más que útiles para garantizar mayores niveles de bienestar emocional.

«La verdad es que he tenido suerte de verme rodeada de gente que me ha animado a profundizar mucho más en mí misma», ha asegurado sobre el apoyo que, en este sentido, siempre ha recibido de su círculo más cercano. A su paso por el programa de Drew Barrymore, la intérprete también ha revelado que ha aprovechado buena parte del período de confinamiento para iniciar diversos cursos de psicología con los que ampliar sus conocimientos y formación en esta disciplina, fundamental para su desarrollo integral.

«Incluso durante la cuarentena empecé a hacer cursos de psicología online… No he ido a la universidad, pero lo cierto es que he estado haciendo cursos muy buenos al respecto. Y sinceramente creo que estaré en terapia durante el resto de mi vida, ya que opino que nunca se deja de aprender acerca del ser humano», ha explicado en su sincera entrevista. La estrella de Hollywood ha recordado además que, cuando tuvo que cantar para el rodaje de su película ‘Our Friend’, acabó sufriendo un ataque de pánico que la dejó «aterrorizada» y que la llevó a abandonar a toda prisa el set para intentar contener su angustia.