Trump se compromete a una “transición ordenada” después de las protestas en el Capitolio

(AP)

Donald Trump ha emitido una declaración afirmando que habrá una «transición ordenada» a la nueva administración de Joe Biden el 20 de enero en respuesta a una noche impactante de violencia mortal en la que los partidarios del republicano asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos en un intento por detener al Congreso. certificando los resultados de las elecciones de noviembre.

“Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos me confirman, sin embargo habrá una transición ordenada el 20 de enero”, declara el comunicado.

“Siempre he dicho que continuaríamos nuestra lucha para asegurarnos de que solo se contaran los votos legales. Si bien esto representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial, ¡es solo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande! «

El tardío anuncio de Trump sigue a meses de negarse a comprometerse con una transición pacífica de poder, luego de que fuera derrotado en las elecciones de noviembre pasado.

Cuando perdió el Colegio Electoral ante Biden por 306-232 y el voto popular por un margen de 7 millones de votos, Trump siguió insistiendo en que la contienda estaba «amañada», irritando a sus partidarios al impulsar teorías de conspiración sin fundamento sobre la votación manipulada. máquinas y funcionarios corruptos en Twitter y ver más de 60 impugnaciones legales desestimadas por los tribunales, como su ridícula impugnación de los resultados no logró descubrir ninguna prueba del «fraude electoral masivo» que alegó.

Mientras tanto, el presidente continuó recaudando fondos de sus partidarios para financiar su causa, ya que insistió en que las elecciones le habían sido «robadas». A este comportamiento ya se le atribuye el costo de las cruciales elecciones de segunda vuelta del martes al Partido Republicano en Georgia , en donde los candidatos republicanos Kelly Loeffler y David Perdue perdieron sus escaños ante los rivales demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff y con esto, el equilibrio de poder en el Senado de Estados Unidos cambió.

Su campaña de indignación culminó en las horribles escenas que tuvieron lugar en Washington, DC, el miércoles, cuando partidarios incitados por expertos conservadores de los medios de Fox News, Newsmax y OANN, así como republicanos leales a Trump como los senadores Josh Hawley y Ted Cruz , obligaron a a través de barreras policiales para irrumpir en el Capitolio de los Estados Unidos.

Cuatro personas murieron y al menos 52 fueron arrestadas antes de que se restableciera el orden en un evento que marcó la primera vez que se viola la sede de la democracia estadounidense desde 1814.

A medida que las escenas perturbadoras de milicias autoproclamadas con armas, oficinas invasoras y saqueos se compartían en todo el mundo, Trump finalmente recurrió a Twitter para pedir a los alborotadores que se fueran a casa, sin embargo, insistió en que sus manifestaciones eran justas y les dijo que eran «muy especiales ”por sus esfuerzos.

Su video fue censurado rápidamente por Twitter antes de ser eliminado, y Facebook y SnapChat también se movieron para bloquear las cuentas del presidente para evitar una mayor incitación a los disturbios.

Por el contrario, el presidente electo Biden entregó un mensaje desde su casa en Wilmington, Delaware, condenando las acciones de los manifestantes en términos rotundos como “una insurrección”.

“En este momento, nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes. A diferencia de todo lo que hemos visto en los tiempos modernos. Un asalto a la ciudadela de la libertad, el propio Capitolio ”, dijo.

“Déjame ser muy claro. Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan la América verdadera. No representa quienes somos. Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Esto no es disensión. Es desorden. Es un caos. Limita con la sedición. Y debe terminar ahora «.

Los legisladores en Capitol Hill, que tuvieron que esconderse cuando los invasores comenzaron a ingresar a los edificios gubernamentales, han regresado a la cámara del Senado para completar la certificación de los resultados de las elecciones, confirmando a Biden como el ganador.

Sus colegas, en particular la congresista demócrata Ilhan Omar , ya han comenzado a exigir que Trump sea acusado por segunda vez y discutieron su destitución, dos semanas antes de lo previsto, al invocar la 25ta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que lo dictaminó no apto para servir. al representar un peligro para el país.