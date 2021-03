«I’ll lay me down and bleed awhile»: Así aceptó Ernesto Muyshondt el triunfo de su contrincante

Por Liset Orellana

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, aceptó de una manera peculiar el triunfo de su contrincante, el candidato Mario Durán quien acobijado con la bandera de Nuevas Ideas mantiene la ventaja en el conteo preliminar de los votos.

“I’ll lay me down and bleed awhile; although I am wounded, I am not slain. I shall rise and fight again.” (Me acostaré y sangraré un rato; aunque estoy herido, no estoy muerto. Me levantaré y lucharé de nuevo», escribió el edil; inspirado en la frase del poeta inglés John Dryden.

En las últimas semanas el trabajo de Muysdondt se vió opacado por una crisis en la recolección de basura. Se alegó que era un bloqueo político para desestabilizar su gestión.

Muysdondt entró a la alcaldía en el 2018 y buscaba ser reelecto en estas elecciones de este domingo.

Entre las obras que deja para la capital se encuentra el proyecto DefenSSa (seguridad) y la construcción del mercado municipal Hula-Hula