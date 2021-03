Sistema Fedecrédito entrega premios de la promoción GANA FÁCIL

El SISTEMA FEDECRÉDITO, realizó la entrega a los clientes y socios que resultaron favorecidos de la gran promoción de los salvadoreños GANA FÁCIL en la cual se sortearon 710 increíbles premios, tales como: 10 pick ups Volkswagen SAVEIRO, 65 motos Suzuki y más de US $130,000.00 en efectivo, distribuidos así: 90 premios de US $500.00, 100 premios de US $250.00, 180 premios US $200.00 y 265 premios de US $100.00.

A todos los clientes y socios que participaron de esta gran promoción se les asignó un número electrónico el cual obtuvieron al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, cobro de Remesas Familiares, apertura o renovación de Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro “Crece Mujer”, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL y FEDE BANKING se les asignaron dos números electrónicos para participar y un número electrónico adicional al haber realizado sus transferencias por medio de “Mi QR” de FEDE MÓVIL.

Para dar fe y legalidad de las entregas se contó con la presencia del Delegado Municipal de San Salvador, licenciado Franklin Selva.

“Para el SISTEMA FEDECRÉDITO es una enorme satisfacción haber realizado con éxito las entregas de los premios a los felices ganadores de nuestra GRAN PROMOCIÓN GANA FÁCIL, a través de la cual llevamos alegría a los hogares de 710 salvadoreños, permitiéndonos premiar a nuestros socios y clientes la preferencia por los productos y servicios financieros que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores. Hacemos el llamado para que estén pendientes de las próximas promociones y los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de atención para que conozcan las soluciones financieras que ofrecemos”. comentó la Lic. Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 740 puntos de atención, con presencia en 195 municipios del país, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.