BLEND CAPITAL lanza paseo vivo: un nuevo estándar de desarrollo urbano responsable en el salvador

BLEND CAPITAL, la firma de desarrollo inmobiliario del grupo Distribuidora Salvadoreña (DISAL), presentó oficialmente Paseo Vivo, un desarrollo urbano de uso mixto que marca un hito en el sector inmobiliario salvadoreño con una apuesta por modelos de ciudad más sostenibles, integrados y orientados al crecimiento ordenado.

Ubicado en el distrito de Apopa, el proyecto articula vivienda moderna, comercio dinámico y espacios públicos de calidad bajo los más altos estándares normativos, generando más de 500 empleos directos e indirectos y consolidando a El Salvador como destino competitivo para la inversión privada de gran escala.

En un encuentro que reunió a representantes del Gobierno Central, autoridades municipales y líderes del sector empresarial, BLEND CAPITAL se posicionó como la evolución estratégica del grupo DISAL hacia el desarrollo de proyectos inmobiliarios con visión de largo plazo, enfocados en sostenibilidad, ordenamiento territorial y generación de valor para el país.

Las autoridades presentes destacaron la relevancia de Paseo Vivo como mecanismo que articula la inversión pública en infraestructura con la inversión privada, facilitando el desarrollo de proyectos bajo esquemas sostenibles y la dinamización económica del territorio metropolitano.

“BLEND CAPITAL nace con el propósito de desarrollar proyectos que no solo generen valor económico, sino que aporten al desarrollo ordenado de nuestras ciudades. Paseo Vivo es la expresión concreta de esa visión: $40 millones invertidos con responsabilidad, rigor normativo y un compromiso real con el país. Cuando existe una visión compartida, la inversión privada y la infraestructura pública se multiplican mutuamente”

, expresó Harald Jensen Botrán, presidente de Blend Capital.

Paseo Vivo comprende aproximadamente 110,000 m² de desarrollo de uso mixto que integra infraestructura vial mejorada, espacios públicos de calidad, oferta comercial dinámica y vivienda moderna. El proyecto ha sido ejecutado conforme a la normativa metropolitana vigente y refleja el compromiso del grupo con la gobernanza y el desarrollo territorial responsable.