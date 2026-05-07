Rescatan cría de armadillo en Santa Ana y la ponen bajo resguardo

Una cría de armadillo, conocida popularmente como cusuco, fue rescatada por un ciudadano y posteriormente entregada a elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), en Santa Ana Centro.

El hallazgo se realizó en un costado de la calle de la colonia El Palmar, donde el pequeño mamífero fue encontrado en condiciones vulnerables debido a que tendría apenas pocas semanas de nacido.

De acuerdo con el reporte, el ejemplar será trasladado a la Unidad de Medio Ambiente para recibir los cuidados necesarios y garantizar su bienestar.

Las autoridades destacaron que dentro de sus labores también se encuentra la protección de la flora y fauna nacional, e hicieron un llamado a la población a reportar y resguardar este tipo de especies cuando sean encontradas en riesgo.