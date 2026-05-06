¡Sorteo LOTRA Nº 449, dedicado a la Ley Nacer con Cariño, en honor al personal de salud que acompaña a la mamá, su bebé y su familia!

Realizamos el Sorteo LOTRA N.º 449, dedicado a la Ley Nacer con Cariño, una iniciativa impulsada por la Primera Dama Gabriela de Bukele, que, en sus cuatro años de implementación, ha fortalecido la atención materno perinatal en El Salvador.

Esta ley ha promovido una gran evolución en la forma de nacer en el país, colocando en el centro a la mamá, su bebé y su familia, con una atención más humana, cercana y respetuosa.

Como parte de estos avances, se ha logrado una reducción histórica en la mortalidad materna. En 2025, El Salvador alcanzó una tasa de 21.8 por cada 100,000 nacidos vivos, así como mejoras en la salud neonatal, incluyendo la disminución del bajo peso al nacer y la prematurez.

También se ha fortalecido la atención prenatal, la formación del personal de salud y la creación de espacios adecuados como los Mini Nidos, que ya acercan este modelo de atención a distintas zonas del país.

Asimismo, se continúa avanzando en la construcción del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, que será un referente nacional y regional en atención integral para las familias salvadoreñas.

Resultados del Sorteo LOTRA N.º 449:

Primer Premio: $380,000 – Billete N.º 13556 Vendido

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 23988 Vendido

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 31141 Vendido

Podés consultar la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv⁠. Y sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por C 10.

Recordá que ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás en todos nuestros sorteos de los Miércoles de Alegría.

Durante el mes de abril, beneficiamos a 85,851 personas con una inversión de $85,082.03, gracias a la venta de nuestros productos de Lotería.