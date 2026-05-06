n1co anuncia el lanzamiento de la plataforma n1co Cupones, una nueva vitrina digital para impulsar el crecimiento de comercios

n1co, la fintech creada por talento salvadoreño, continúa para consolidarse como un ecosistema integral para negocios de cualquier tamaño. Como parte de esta transformación, su línea de negocio n1co Business anunció el lanzamiento oficial de n1co Cupones, una nueva plataforma digital diseñada para ayudar a comercios a atraer clientes, incrementar ventas y potenciar su visibilidad a través de promociones estratégicas.

El nuevo sitio n1cocupones.com/sv, se incorpora al ecosistema de herramientas de n1co Business, fortaleciendo su propuesta de valor al integrar cobros, gestión operativa y estrategias de crecimiento en un solo entorno.

n1co Cupones permite a negocios de todos los tamaños publicar promociones y ofertas exclusivas en una vitrina digital de alto alcance, donde pueden definir condiciones, vigencia, disponibilidad y sucursales participantes, sean o no comercios afiliados a n1co. Al mismo tiempo, los consumidores pueden adquirir cupones en línea y canjearlos directamente en los establecimientos.

«Con n1co Cupones estamos dando un paso más en nuestra visión de convertirnos en el aliado estratégico de crecimiento para los comercios. Hoy no solo facilitamos pagos; ofrecemos un ecosistema completo que ayuda a los negocios a vender más, atraer nuevos clientes y expandirse con soluciones tecnológicas accesibles y efectivas”, destacó Darwin Gabourel, director regional de n1co Business.

La plataforma, desarrollada por talento centroamericano, fue diseñada especialmente para atender las necesidades de negocios que buscan incrementar tráfico hacia sus sucursales físicas, generar ventas adicionales sin complejidad operativa, aumentar su visibilidad online ante miles de usuarios con intención de compra, ejecutar campañas promocionales flexibles durante todo el año y acceder a publicidad segmentada junto con estrategias efectivas de adquisición de clientes.

A diferencia de otros modelos similares, n1co Cupones permite que los comercios mantengan el control de sus promociones al definir condiciones, vigencia, disponibilidad y sucursales participantes, mientras el equipo de n1co Business gestiona la publicación, promoción, cobro y comunicación con los clientes. Además, no es necesario ser un comercio afiliado a n1co para acceder a esta plataforma, lo que amplía las oportunidades de crecimiento para empresas de todos los tamaños.

Resultados respaldados por el ecosistema n1co Business

El lanzamiento de n1co Cupones llega en un momento clave para la línea n1co Business, que entre abril de 2025 y marzo de 2026 registró un crecimiento acelerado del 32% en su red de comercios aliados, consolidando su posición como uno de los ecosistemas empresariales más robustos de El Salvador y la región.

Actualmente, las empresas que implementan las diferentes soluciones tecnológicas de n1co incrementan su facturación en promedio en un 31%, demostrando el impacto tangible de integrar herramientas digitales en su operación. Además, con una base potencial de más de 500 mil usuarios de alcance, 310 mil usuarios en base de datos y 43.5 mil seguidores en redes sociales, n1co Cupones ofrece a los comercios una poderosa ventana de exposición para acelerar resultados comerciales.

Beneficios para todos

Aunque el enfoque principal de la plataforma es B2B, n1co Cupones también ofrece beneficios relevantes para consumidores finales, quienes pueden acceder a promociones exclusivas en categorías como gastronomía, salud y bienestar, belleza, automotriz, entretenimiento y servicios. Los usuarios pueden comprar fácilmente con cualquier tarjeta Visa o Mastercard, recibir su cupón digital y canjearlo de forma rápida, segura y conveniente.

Esto convierte a n1co Cupones en una solución de doble impacto: impulsa el crecimiento de comercios mientras promueve un consumo más inteligente.

Actualmente enfocada en El Salvador, n1co proyecta expandir esta plataforma hacia mercados estratégicos como Guatemala y Honduras, fortaleciendo su presencia regional y ampliando nuevas oportunidades para empresas en toda Centroamérica.