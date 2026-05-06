PSG sufrió en el final 1-1 ante Bayern Munich, pero jugará otra vez la final de la Champions League

Por
Steven Gúzman
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La Nación

Paris Saint-Germain volvió a demostrar que es el gran poder europeo del momento y jugará una nueva final de la Champions League, por segundo año concecutivo.

El equipo de Luis Enrique empató 1-1 ante Bayern Munich en el Allianz Arena, cerró la serie 6-5 y defenderá el título continental frente a Arsenal en Budapest, tras otra eliminatoria cargada de vértigo, goles y tensión hasta el último minuto.

Como en la ida, el conjunto francés golpeó rápido, a los dos minutos, con el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y manejó gran parte del desarrollo desde la presión alta y el control de la pelota. Bayern Munich reaccionó sobre el final con un gol de Harry Kane, a los 94 minutos del añadido, y empujó hasta el cierre, incluso en medio de nuevos reclamos por jugadas polémicas dentro del área, pero no le alcanzó para evitar otra clasificación parisina.

El empate 1-1 entre Bayern y PSG

La serie dejó 11 goles, atajadas decisivas de Manuel Neuer Matvéi Safonov, figuras ofensivas en altísimo nivel y la sensación de haber asistido a una semifinal que quedará entre las más impactantes de los últimos años en la Champions. Ahora, una nueva final para los parisinos, ante Arsenal el 30 de mayo en Budapest.

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