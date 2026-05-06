Capturan en Guatemala a sospechoso de atacar a transportista salvadoreño

Autoridades reportaron la captura de un ciudadano guatemalteco, identificado como alias “Liro Boy”, de 23 años, señalado de haber atacado con arma de fuego a un transportista salvadoreño durante un asalto.

El hecho ocurrió en Santa Lucía Cotzumalguapa, donde la víctima, Guillermo Alexander Aguilar Mancia, originario de Armenia, fue interceptado mientras trabajaba como repartidor de bebidas.

Según los reportes, el sospechoso intentó huir tras cometer el ataque; sin embargo, fue retenido por habitantes de la zona, quienes lo entregaron posteriormente a las autoridades correspondientes.

En paralelo, el presidente Nayib Bukele informó sobre el envío de un helicóptero para trasladar al compatriota hacia un hospital en El Salvador, con el fin de recibir atención médica especializada.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.