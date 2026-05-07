Sigue el escándalo en Real Madrid: Valverde y Tchouameni volvieron a pelearse y el uruguayo terminó en el hospital

La Nación

“El más grave incidente jamás vivido en Valdebebas”. Así informa el diario Marca un nuevo capítulo de un escándalo que hizo volar por los aires el clima en el vestuario de Real Madrid. Se trata de una nueva pelea entre dos de los referentes del equipo, Federico Valverde y Aurelien Tchouameni, que, según publica el medio español, habría terminado con el futbolista uruguayo, capitán del conjunto merengue, en un hospital.

El aire en Real Madrid hace rato que se corta con un cuchillo. Eliminados en la Champions League y casi sin posibilidades de ganar el título de la liga, que está por conquistar Barcelona, las diferencias emergieron. En el entrenamiento de este miércoles, en Valdebebas, un cruce entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni terminó en una fuerte discusión que no llegó a los golpes por la rápida intervención de terceros.

Así informa Marca lo que habría sucedido este jueves cuando volvieron a encontrarse en la práctica. “Fuentes del vestuario aseguran a MARCA que Valverde se negó a dar la mano a Tchouameni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento. En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital. Ya está en su casa». Valverde no se lastimó producto de alguna trompada, sino de una caída al piso en medio del tumulto que le provocó un corte en la cabeza tras golpearse. La causa del encono serían las constantes entradas duras del uruguayo durante las prácticas de fútbol.

Diario As, también de Madrid, cuenta algunos detalles que tiñen de mayor gravedad el hecho. Según ese medio, después de negarle el saludo, Valverde acusó al francés de haber filtrado el incidente del día anterior. El uruguayo se puso insistente con ese tema y su compañero lo negó. La tensión se trasladó a la práctica, donde hubo varias entradas fuertes. Al regreso al vestuario, Tchouameni fue a tratar de aclararle a Valverde la situación; al encontrar hostilidad, el francés le arrojó un golpe que derribó al uruguayo, que al caer se cortó la cabeza y quedó mareado. Según As, todo transcurrió ante la pasividad del entrenador, Álvaro Arbeloa. Y Valverde salió del predio en silla de ruedas.

“Fede se pegó con una mesa pero después, lo del hospital es cierto, pero fue por un tema protocolar porque no tiene nada”, bajaron el tono desde el entorno de Valverde, según el diario El País, de Montevideo.

A raíz de lo sucedido, una crisis sin precedentes en la Casa Blanca, según informa el medio madridista, se convocó a una reunión de urgencia dentro del vestuario en la que participó todo el plantel y a la que acudió el director general del club, José Ángel Sánchez. Además, se habría abierto un expediente a ambos futbolistas. Mientras tanto, las cámaras de la televisión tomaron la salida de la práctica de Kylian Mbappé, al que se lo vio reír dentro de su auto.