TSE abrirá este martes 33 urnas de diferentes centros de votación

El Tribunal Supremo Electoral autorizó la apertura de 33 urnas de diferentes centros de votación para corroborar datos en el escrutinio final, informó el magistrado Noel Orellana.

Se informó que las urnas que serán abiertas son 12 del centro escolar Santa Marta en San Salvador y otras 2 más en este municipio, 2 de La Libertad, 1 de Morazán, 2 de Chalatenango y 2 de Santa Ana. En el primer centro de votación se generó un atraso en la votación; dificultad que tuvo que ser resuelto por el organismo colegiado el mismo día de las elecciones.

La apertura de las urnas se realizará este martes por la mañana y supone la creación de nuevas Juntas Receptoras de Votos para el conteo de las papeletas.

El magistrado señaló que este procedimiento no cambiará los resultados, sin embargo, se realiza por transparencia al votante. «Precisamente porque no se pudo realizar el escrutinio en razón de que no se encontraron las mismas, son 33, esto no varía el resultado de las elecciones, pero para evitar cualquier recurso y para no vernos inmersos en que en algún momento determinado se pida la anulación de todas las elecciones y de todo el escrutinio, queremos evitar y no dar elementos para que cualquier persona quiera impugnar o solicitar un recurso de todo el escrutinio final como tal», expresó Orellana.