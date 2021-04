Frida Sofía y su abuelo Enrique Guzmán se preparan para una megabatalla legal

Frida Sofía rompió el silencio y reveló secretos escalofriantes acerca de su niñez y el horror que sufrió al ser víctima de abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán, desde los cinco años. Así le contó al famoso periodista Gustavo Adolfo Infante, episodios lamentables de su niñez en manos de su abuelo materno.

Frida Sofía ha decidido hablar y contar al mundo su verdad acerca de la manera indebida como fue tocada desde muy pequeña por el padre de Alejandra Guzmán. Pero Enrique Guzmán no piensa quedarse de brazos cruzados, y ya ha dado varias entrevistas donde asegura que su nieta tiene problemas mentales.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias“

Pero el caso no se va a quedar en solo declaraciones, al parecer ambas partes están empezando a preparar acciones legales, uno contra el otro. Según se dio a conocer las denuncias serían interpuestas en dos países diferentes: México, por parte de Frida y en Unidos, por el rockero.

En una reciente entrevista Enrique reveló al medio TV Notas que trabaja con los abogados de su hija, para comenzar la pelea legal se llevará a cabo en Estados Unidos, país donde vive la joven. “Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, aseguró el cantante.

“Quisiera meterme debajo de una piedra y no salir por algún tiempo“

El mexicano contó que su intención es que todos sepan que es un hombre intachable.“Ella -Alejandra Guzmán- me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto. Me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma”, detalló Guzmán.

Asimismo, confesó que se ha sentido muy mal anímicamente tras las duras confesiones de su nieta. “Mal, todo esto me tiene muy mal… ¡Estoy que me lleva la chin*****! ¿Qué quieren que les diga? Quisiera meterme debajo de una piedra y no salir por algún tiempo, aunque no me lo merezco”, señaló el rockero.

Por su parte Frida Sofía no se quedará tranquila, su padre Pablo Moctezuma también quiere emprender un proceso legal. El diputado Sergio Mayer fue solicitado por el empresario para saber más acerca de las leyes mexicanas y en las que podrían ampararse. “Supe que Pablo tenía una duda con el tema de prescripciones y yo le mandé lo que nosotros aprobamos en Cámara de Diputados. Esa iniciativa en la que se amplía el término de prescripción en temas de abusos a menores de edad“.

“Casi se lo madr**; incluso, ella misma comenzó a pegarse en la cabeza“

“Ya está ampliado el plazo y entonces las víctimas tienen todo el derecho de ir hacer la denuncia porque no preescribe”, dijo sobre la polémica en la familia Guzmán Pinal, asegurando además: “Ya ellos decidirán si sí, si no, si hacen la denuncia. Yo no me puedo meter y tampoco decirles a quién le creo o no, porque eso me parece delicadísimo”, sentenció.

Fuentes cercanas aseguran que a pesar de que Alejandra Guzmán está de lado de su padre, tuvo una reacción violenta en contra del cantante al enterarse de lo que dijo su hija. “A pesar de que Alejandra trató de tranquilizarse, en cuanto vio a su papá, cegada por el coraje y la furia, le empezó a reclamar y se le fue encima. Lo jaloneó de la camisa, casi se lo madr*; incluso, ella misma comenzó a pegarse en la cabeza. Hasta que Luis Enrique la detuvo, si no, yo no sé en qué hubiera acabado todo”, reveló la fuente.

Según, se supo por esta misma persona, Alejandra pensaba apoyar a Frida Sofía en el caso contra Enrique Guzmán, pero fue manipulada por su hermano para mostrarse como una familia unida en este nuevo escándalo.