La multa que tuvo que pagar Luisito Comunica en el Aeropuerto de Ciudad de México por usar su teléfono

El YouTuber Luisito Comunica, cuyo nombre real es Luis Arturo Villar Sudek, documentó la forma en la que lo multaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por usar su teléfono celular en las instalaciones.

El influencer primero publicó varios videos en sus historias de Instagram de su estancia en Las Vegas, luego el momento en el que abordó un avión de Viva Aerobús para regresar a México, y finalmente su arribo al AICM. Fue ahí donde un agente, que se identificó como Paulino, se acercó a él para multarlo.

«Estaba esperando mi maleta en el aeropuerto y me van a poner una multa de 18,000 pesos por estar usando mi celular», dijo el famoso youtuber,

Luisito le reclama al agente por multarlo, pues a su alrededor hay otras personas utilizando su teléfono. Entonces el oficial lo amenazó, «Guárdalo, guárdalo, o será todavía peor». En otro video se escucha al influencer reclamarle al sujeto que es un abuso de poder en su contra, incluso, sobre el clip escribió, «Fíjense como recalca, ‘sé quién eres’, y solo a mí me están multando».

Luego, el YouTuber fue retenido en una sala de espera pues, según relató, quien lo iba a multar no tenía las facultades para hacerlo, así que tenía que llegar la persona responsable. «A mí me huele a abuso de poder, me parece que el oficial Paulino está tomándoselo como personal, no debería ser tan tarado. No me niego a pagar la multa, pero sé que es algo personal».

Igualmente mencionó que él no estaba haciendo una llamada, sino que solo mandaba un mensaje, además, dijo que creía que lo que el oficial quería era que él le ofreciera un soborno. Al final, una mujer identificada como Gabriela le puso la multa, la cual fue de 6,930 pesos y no los 18,000 que le pidieron al principio. Además le dijeron que debía pagarla en efectivo.

Por ello, Luisito volvió a mencionar que la intención era que él pagara un soborno. «Yo creo que el oficial me dijo, de entrada, que eran 18,000 pesos para intimidarme y que dijera ‘Ah es mucho dinero, no, no, nos arreglamos tú y yo’, porque quiere un soborno, y si no, pues ni él conoce los artículos porque en ningún lado dice 18,000 pesos».

Luego compartió otros videos en donde se puede ver a más personas utilizando su teléfono en las instalaciones del AICM, por lo que menciona «Mucha gente en su teléfono, ¿les van a cobrar a todos la multa?»

Por medio de su cuenta de Twitter, el AICM explicó que no está prohibido el uso del teléfono en las áreas abiertas, pero comentó que dentro de las instalaciones se encuentra SAT/Aduanas, Migración, que sí lo prohíben.

El AICM dijo al diario Milenio que el artículo 192 de la Ley Aduanera mención que se considera infracción a quien «utilice en las áreas expresamente señaladas por las autoridades aduaneras como restringidas, aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación».