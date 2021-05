SISTEMA FEDECRÉDITO lanzó su promoción «Remesas que consienten»

El SISTEMA FEDECRÉDITO presentó su promoción “REMESAS QUE CONSIENTEN”, la cual premiará la preferencia de los socios y clientes que reciben sus Remesas Familiares en las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores.

La mecánica para participar es muy fácil, por cada retiro de Remesa Familiar que realicen en ventanillas de las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores o en los FEDE PUNTO VECINO del SISTEMA FEDECRÉDITO se les entregará un sobre que contendrá dos códigos, un QR y un numérico, deberán escanear el código QR para ser direccionado a una página web del SISTEMA FEDECRÉDITO en donde tendrán que seguir los pasos para jugar en la ruleta virtual que revelará si resulta como uno de los más de 1,000 ganadores de premios al instante de US $500, US $250, US $100, US $50 y US $25, además de Programas de Salud a tu Alcance.

Participan únicamente las remesas enviadas por medio de los siguientes remesadores: RIA Envíos de Dinero, MoneyGram, Trans-Fast, Uniteller, Intercambio Express, DolEx, Sigue, Omnex Group, Envíos de Dinero BANCOMER, Intermex y Transnetwork. La vigencia de la promoción será del 15 de mayo al 15 de agosto de 2021 o hasta agotar existencias.

En esta promoción también participan las remesas recibidas con abono a Cuenta de Ahorros o en los canales electrónicos FEDE RED 365, FEDE BANKING o FEDE MÓVIL del SISTEMA FEDECRÉDITO, los socios y clientes que reciban sus Remesas Familiares por estos medios deberán presentarse personalmente a la Caja de Crédito o al Banco de los Trabajadores de donde es cliente, a solicitar el sobre para participar.

“Queremos consentir con esta increíble promoción a nuestros socios y clientes que hacen uso de nuestro servicio de Pago de Remesas Familiares; díganles a sus familiares y amigos en el extranjero que les envíen sus Remesas Familiares por medio de los remesadores participantes para que las retiren a la vuelta de la esquina fácilmente en las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores, así tendrán la oportunidad de ganar”, expresó el Lic. Óscar Ruano, Gerente de Negocios de FEDECRÉDITO.

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 740 puntos de atención y presencia en 195 municipios del país, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información sobre esta promoción, visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.