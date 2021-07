Britney Spears renuncia a su carrera y así va el caso de la tutela de su padre

Agencias

La cantante Britney Spears, de 39 años, anunció en su cuenta de Instagram que no se volverá a subir a un escenario, mientras su padre Jamie siga estando a cargo de su tutela.

Las declaraciones de Britney Spears en Instagram

Britney causó revuelo en las redes sociales al mandar un contundente mensaje a su público.

“A aquellos que critican los videos en los que salgo bailando… ¡Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años. Preferiría compartir videos desde mi sala de estar, en lugar de un escenario en Las Vegas, donde algunas personas estén tan lejos que ni siquiera puedan darme la mano”, dijo la “Princesa del pop”.

Esta parte del mensaje hace referencia a los videos que la cantante ha compartido con algunas coreografías de baile, pues varios de sus seguidores la han criticado por mostrarse sin maquillaje y con el cabello alborotado.

Además, Britney dio a entender que no la dejan incluir sus nuevas canciones dentro de los shows, por lo que prefiere no hacer nada.

”No me voy a poner un montón de maquillaje, ensayar, ensayar y ensayar, otra vez, y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores. ¡Así que lo dejo!”, dijo la artista.

Por otro lado, también lanzó unas palabras contra su hermana Jamie Lynn y se mostró harta de la situación que está viviendo.

“No me gusta que mi hermana apareciera en entregas de premios y cantara mis canciones remezcladas… Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo. Esta tutela legal mató mis sueños, así que todo lo que tengo es esperanza, y la esperanza es justo lo que es más difícil de matar en este mundo, pero aún así la gente lo intenta”, dijo Britney.

Así va el caso de la tutela de Britney Spears

Britney Spears ha hecho algunos avances en el caso de su tutela, pues hace unos días solicitó al Tribunal Superior de Los Ángeles poder elegir a su propio abogado.

Petición que fue aceptada y ahora estará representada por Mathew Rosengart, quien ha trabajado con Sean Penn y Steven Spielberg.

Además, volvió a hacer algunas declaraciones sobre lo que ha tenido que enfrentar.

“Estoy aquí para presentar cargos. Estoy enfadada y recurriré a eso… ustedes están permitiéndole a mi padre arruinarme la vida. Tengo que deshacerme de él y acusarlo de abuso”, dijo la “Princesa del pop”.

La historia de la tutela

Britney tuvo una grave crisis en 2008, pues se encontraba en pleno divorcio, estaba luchando por la custodia de sus hijos y el acoso de la prensa era muy grande.

Un día era seguida por varios paparazzis y decidió entrar a una peluquería para raparse, provocando la conmoción de sus fans alrededor del mundo.

Luego de este acto, su padre Jamie decidió solicitar la custodia de Britney, y desde entonces ya han pasado 13 años.

Los fans de la cantante crearon el hashtag #FreeBritney para pedir por su libertad y varios famosos se han unido, entre ellos: Justin Timberlake, Mariah Carey, Miley Cyrus y Khloé Kardashian.

Además, el mes pasado, la estrella hizo una serie de declaraciones que le dieron la vuelta al mundo.

“No soy feliz, no puedo dormir. Estoy enojada, deprimida. Mi padre y mi agencia deberían estar en la cárcel. Quiero mi vida de vuelta. Quiero demandar a mi familia y compartir mi historia”, dijo Britney.