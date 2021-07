Christina Aguilera vuelve a sus raíces latinas con su nuevo disco

Agencias

Para la intérprete estadounidense, volver a utilizar la lengua de Cervantes para su música le hace sentir que está cerrando un círculo que inició con el mencionado ‘Mi Reflejo’, del que hay que recordar que se llevó un Grammy latino nada más estrenarse el nuevo milenio. En contraposición con ese aclamado y emblemático disco, su nuevo largo reflejará con claridad la evolución tanto artística como vital que ha venido experimentando desde entonces, como la que se desprende de la madurez que ahora proyecta con su voz.

«Llevaba muchos años queriendo hacer esto. Tengo un equipo maravilloso detrás y siempre me han apoyado al máximo. La verdad es que no hay nada como los músicos y artistas latinos a la hora de ejercer como fuentes de inspiración. Esa energía, la pasión y el amor que ponen sobre la mesa en todo lo que hacen me han servido de referente», ha señalado en conversación con la revista People, justo antes de recordar con cariño, pero sin un exceso de nostalgia, el contexto en que se enmarcaba ‘Mi Reflejo’.

«Me encanta ese disco y me siento muy agradecida con él, pero es que era una niña. Al escucharlo, siento que mi voz no había madurado lo suficiente. Ahora mis vivencias son más profundas y tengo mayores cualidades vocales, después de tantos años de experiencia en este negocio. Creo que el nuevo disco mostrará un nivel más profundo de respeto y apreciación por lo que soy y por el momento en que me encuentro como una mujer ya crecida», ha reflexionado.