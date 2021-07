Mágico González tendrá a uno de sus hijos en el Cádiz

Por Fútbol Centroamérica

Jorge «Mágico» González ha sido una de las figuras más emblemáticas no solo del fútbol salvadoreño, sino también del Cádiz, equipo español que tiene al centroamericano como ídolo por la habilidad que supo ostentar en la década de los 80′, vistiendo en la mayor parte de su carrera los colores de dicha institución.

30 años después de su partida, otro Jorge González cuscatleco arribará al club gaditano. Se trata del hijo homónimo del astro, quien con 17 años se sumará al equipo juvenil de entidad ibérica. Hasta ahora el muchacho se venía desarrollando como mediapunta en las divisiones menores del Alianza.

«Es mucho peso ser hijo del Mágico, pero mi padre es espectacular y me da consejos para llevar esto. No tengo presión para ser igual o mejor que mi papá«, había manifestado en su debido momento el joven, en diálogo con Diario El Salvador. El Diario de Cádiz, por otra parte, indica que en un plazo estimado de un mes este emprenderá viaje a España para sumarse al plantel.

«No me gusta decir a mis compañeros que soy hijo del Mágico, porque se puede pensar que soy agrandado. No sé cómo se dieron cuenta. La gente espera que sea como mi padre, el Mágico. Pero en este país no conozco a nadie que sea como él, entonces, ¿por qué esperar que juegue como él?«, opinó también González Lemus conversando con El Gráfico.

Sin duda alguna no se pretenderá que replique lo que su padre alguna vez hizo, pero esta oportunidad de desenvolverse en las inferiores de una institución de la élite española podría ser muy provechosa, y garantizarle un futuro prometedor.