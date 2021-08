ABANSA negó conocer demanda al Estado por $49.3 millones que habría interpuesto el banco DAVIVIVIENDA

En una reunión sostenida y marcada por fuertes señalamientos en contra del banco DAVIVIVIENDA compareció en el seno de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, en la jornada de este viernes, los titulares de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) para discutir diferentes referentes al cobro de intereses por créditos solicitados al sistema financiero.



El caso se remonta al año 2009, cuando HSBC (DAVIVIVIENDA) e IJASAL iniciaron una disputa en los tribunales salvadoreños hasta que en junio de 2019, la Sala de lo Civil de la CSJ ordenó al banco Davivienda pagar $49.3 millones a José Antonio Salaverría, en concepto de “daño emergente y lucro cesante” por el juicio iniciado en 2009. Para promover el litigio internacional en contra de El Salvador, HSBC ha recurrido al tratado sobre inversiones del Reino Unido, firmado por el país y el cual está en vigor desde diciembre de 2000.



En la comisión, los dardos estuvieron cargados en contra del presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Raúl Cardenal, quien fue enfrentado respecto a una demanda contra el Estado salvadoreño por un monto de $49.3 millones que habría interpuesto el banco DAVIVIVIENDA.



“No podemos permitir que un banco venga a robarnos $49 millones, no lo vamos a permitir. El Salvador no le va a pagar ese dinero a los bancos, a los salvadoreños no le van a quitar dinero”, expresó por su parte del diputado “No podemos permitir que un banco venga a robarnos $49 millones, no lo vamos a permitir. El Salvador no le va a pagar ese dinero a los bancos, a los salvadoreños no le van a quitar dinero”, diputado William Soriano.



Los diputados interrogaron en reiteradas ocasiones al presidente de la asociación de banqueros en el país, si consideraba justa la demanda, sobre todo porque tendría que pagarse con dinero público. Al respeto el dirigente de ABANSA dijo desconocer el proceso que se sigue por parte de ambas partes.



“Yo desconozco de esa demanda, lo que puedo comentar es lo único que hemos podido leer en los medios de comunicación. No tenemos conocimiento del detalle de dicha demanda”, manifestó Cardenal.

Tras varias horas de debate, la instancia legislativa, también confronto en torno a una serie de denuncian de los abusos que han sido víctimas-los ciudadanos- por parte de la banca nacional y expusieron un informe de las atenciones brindadas por parte de la Defensoría del Consumidor, en lo relativo al tema.



Para la próxima semana, por unanimidad los diputados de la Comisión Financiera, acordaron convocar a representantes de las cooperativas FEDECACES y FEDECRECE, así como también a los representantes de Almacenes SIMAN, La Curacao, entre otros, para darle continuidad a la temática.