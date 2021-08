Unicomer apoya la formación tecnológica de profesionales salvadoreños

Ocho jóvenes profesionales tendrán la oportunidad de ampliar sus

conocimiento en tecnología y potenciar sus habilidades en programación digital, tras ser seleccionados por Grupo Unicomer y Stefanini Group para ser parte del programa Be The One.



Se trata de un programa de formación de acuerdo a capacitaciones, impartidas por Stefanini Group, empresa global con experiencia en transformación, innovación y tecnología.



Con tres meses y medio de duración, el programa de estudios incluye Google Cloud, Express Node JS, Java Spring Boot, PostGreSQL y MySQL.

Los ocho profesionales tienen en común el ser egresados de informática (o

carreras afines); algunos, están cursando el penúltimo o último año de dicha carrera.



Un requisito importante para ser beneficiados con esta iniciativa es tener conocimiento de inglés nivel intermedio, conocimiento básico o intermedio de sistema operativo GNU/Linux o redes (Opcional), y que resida en El Salvador.



Con el programa Be The One, se da la oportunidad de seguir promoviendo el desarrollo del talento joven salvadoreño, brindándoles la oportunidad de conocer nuevas tecnologías demandadas en a actualidad y así poder insertarse en el mercado laboral.