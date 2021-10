Angélica Vale revela cómo fue su veto en Televisa

Zeleb.es

Durante su entrevista con Yordi Rosado, Angélica Vale reveló cómo ella y su familia fueron vetados de Televisa por orden directa de Emilio Azcárraga ‘El Tigre’.

Angélica Vale, Angélica María y el comediante Raúl Vale sufrieron este veto en los años 80’s, impidiendo así que trabajaran durante varios años en la industria de México, pues asegura que esto les cerró muchas puertas.

Según contó la actriz, su padre y Emilio Azcarraga (El Tigre), se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Iberoamericana, de allí se hicieron buenos amigos y con el paso del tiempo trabajaron juntos.

Pero el conflicto llegó cuando Raúl Vale intentó vender algunos programas que produjo y que supondrían una competencia para Televisa. A raíz de esto, las puertas de la televisora se cerraron para su familia.

Vale asegura que ‘El Tigre’ llamó a su padre para encargarle unas producciones: «Oye, quiero que me hagas unas producciones parta esto nuevo que vamos a sacar, que es Cablevisión’, o no sé que. Mi papá se pone, yo creo que se aceleró, no se esperó a hablar con él, y entonces empieza a producir una telenovela, programas para él de entretenimiento, una telenovela para mí”.

Sin embargo, luego de que los programas estuvieran listos, Azcarraga tardó en responder sobre si dichas producciones serían transmitidas, por lo que su padre decidió promoverlos en otras televisoras de la competencia.

«Azcárraga se hizo medio pato. Ahí no sé qué pasó, y mi papá dijo que tenía que vender esto (los programas) para recuperar la lana. Y entonces comienza a venderlo y Azcárraga se enoja, dijo: “Ah, ¿se lo quieres vender a la competencia?, vetado tú, tu mujer, por ser tu mujer, tu suegra, por haber escrito todas las cosas y tu hija, por haber actuado’”, explicó.

La actriz confiesa que este desencuentro ocasionó que iniciar una carrera en televisión fuera algo complicado, pues no era querida en la televisora más famosa del país. «No hubo apoyo de Televisa jamás, no me querían nada y luego me vetan».

Vale asegura que su abuela intentó mediar en la situación y acudió a Televisa para hablar con Emilio Azcarraga, aunque no tuvieron éxito pues él se negó: «A mí me sacaron con policías de Televisa Chapultepec a los seis o siete años»

A pesar del mal trago que pasaron, la familia logró salir adelante gracias al éxito que obtuvo la telenovela de Angélica Vale en Sudamérica y, más tarde, Angélica María junto al Canal 13, entonces Imevisión. Fue entonces cuando supuestamente, Azcarraga reconsideró su decisión al ver que Angélica María les robaba rating.

Recordemos que tanto Angélica María como Angélica Vale han logrado tener éxito tanto en México como en varias partes de Latinoamérica, por lo que han sido muchas las televisoras que intentan contar con su talento.

Hoy por hoy, ambas radican en Estados Unidos donde Angélica Vale tiene un programa de radio y realiza varias participaciones de televisión, ambas han dejado atrás su etapa de telenovelas en Televisa, aunque su carrera y éxito las respalda.