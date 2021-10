VIDEO | Matt Damon rechazó ‘Avatar’ y perdió cientos de millones de dólares

Por Milenio Digital

¿Sientes que en alguna ocasión te has equivocado y has dejado ir una gran oportunidad? Parece que algo similar le ocurrió al actor estadunidense Matt Damon, quien le rechazó a James Cameron el 10 por ciento de la película que ha recaudado más dinero en taquilla en toda la historia: Avatar.

Durante el último Festival de Cannes, el actor recordado por películas como ‘Jason Bourne’, ‘En busca del destino’, ‘Cuestión de sangre’ o ‘Misión rescate’ contó una anécdota en la que ‘perdió’ una cantidad que se contaría en un par de cientos de millones de dólares por no aceptar la película.

«Me ofrecieron una pequeña película llamada Avatar. La rechacé y quedaré en la historia como esa persona porque James Camerón me llamó… me ofreció el 10 por ciento…. Oh, por Dios… de Avatar«, dijo entre risas el actor.

‘Avatar‘ fue, durante muchos años, la película que ha recaudado más dinero en taquilla, le quitaron el podio pero volvió. Según algunos de los últimos datos reportados, ‘Avatar’ suma 2 mil 798 millones de dólares cobrados en taquillas tras su reestreno en cines de China a principios de año. Con ello, superaron a Avengers: Endgame, película que suma cerca de 2 mil 790 millones y que les había quitado el reinado por casi un par de años.

Es decir, según estas cifras y si el mismo Damon se hubiera prestado para participar en ‘Avatar’, él mismo ya habría recaudado cerca de 279 millones de dólares (unos 5.7 mil millones de pesos)… una suma nada despreciable para nadie, incluso para el ya reconocido Matt Damon.

El actor sabe lo que estaba en sus manos y se le escurrió sin ni siquiera tener en cuenta en gran impacto que significaría para él, su carrera, su bolsillo, y desde luego, sumar a James Cameron como uno de los directores con los que ha trabajado.

«Ahora sería billonario», dijo. «Habría comprado un cohete y estaría en el espacio«. «Dejé escapar la posibilidad de trabajar con él (James Cameron), la próxima vez que me lo proponga, lo haré gratis», agregó sobre la posibilidad de trabajar con el prestigioso director de ‘Titanic’.

Además de este papel, también habría rechazado papeles en producciones como ‘Minority Report’ y ‘El planeta de los simios’ de Tim Burton, pues ya se había comprometido con el lanzamiento de la trilogía ‘Bourne’ y ‘Ocean’s 11’, lo que a fin de cuentas contribuyó a engrandecer su fama.

¿Qué sería del actor hoy en día si hubiera aceptado el papel que le ofreció Cameron en ‘Avatar’? No lo sabemos. Lo que sí es que, de todas formas, la anécdota quedará en la historia, así como si hubiera decidido hacerlo, pues la misma película ya está los libros de récords.