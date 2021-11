Detienen a exalcalde de Sacacoyo y exconcejo municipal por supuestos actos de corrupción

La Fiscalía General de la República junto a la Policía Nacional Civil detuvieron en un operativo realizado en la madrugada de este martes al exalcalde municipal del municipio de Sacacoyo, La Libertad, Pedro Leopoldo Montoya y cuatro miembros más de la anterior administración a quienes se les vincula con actos de corrupción en dicha comuna.

Las órdenes de detenciones incluyeron además a otras 32 personas ajenas a la comuna a quienes los funcionarios extendieron constancias de trabajo en las cuales se establecía que ostentaban cargos dentro de la alcaldía del municipio, sin que estas personas laboraran realmente para la comuna, informó la Fiscalía

El fiscal jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, Emilio Hidalgo, informó que a los ex funcionarios se les procesará por los delitos de Falsedad Documental Agravada, Uso y Tenencia de Documentos Falsos, Estafa, Peculado, Apropiación o Retención de Cuotas Laborales e Incumplimiento de Deberes.

La estructura de plazas fantasmas, creada por el Concejo del ex alcalde Pedro Leopoldo Montoya, en Sacacoyo, comenzó a operar en 2016, cuando emitió más de 30 constancias laborales falsas. https://t.co/1oUK7nKrll pic.twitter.com/pIC7XBx6CL — PNC El Salvador (@PNCSV) November 9, 2021

Junto al ex jefe edilicio también fueron detenidos el ex síndico Kelly Alexander Palacios Muñoz, el ex tesorero Miguel Ángel García Hernández y el ex regidor y actual 4to. Regidor de la Alcaldía, Ronald Alexander Villalobos Pinto.

Los ilícitos habrían sido cometidos en diferentes fechas de los años 2017, 2018, 2020 y 2021.

El fiscal Hidalgo explicó que a los detenidos se les vincula con dos hechos en que habrían incurrido ilegalmente. El primero en el otorgamiento de las 31 constancias de sueldo por parte del ex Tesorero Miguel Ángel García, las cuales fueron presentadas a una entidad bancaria para obtener préstamos personales y otros productos.

“El señor García Hernández siendo el encargado de ejecutar los pagos y retenciones respecto de los salarios, firmó y selló dichas órdenes de descuento, reafirmando con esa acción que las personas tenían vínculo laboral con la municipalidad por lo que se iniciaron los desembolsos de los créditos solicitados y la entrega de las tarjetas de crédito, contabilizando un total US$455,825.00, siendo este el monto total de la Estafa”, señaló el jefe fiscal.

En la captura del ex alcalde de la alcaldía de Sacacoyo, La Libertad, Pedro Leopoldo Montoya, bajo la bandera del partido ARENA, se le incautó más de 13 mil dólares en efectivo, del cual no pudo justificar su legal tenencia. pic.twitter.com/uS4PdpR351 — PNC El Salvador (@PNCSV) November 9, 2021

Posteriormente las referidas personas cayeron en mora respecto a los pagos que debían hacer al banco, en razón que no formaban parte de la planilla de la Alcaldía de Sacacoyo, sin embargo, los señores Miguel Ángel García Hernández, Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz y Ronal Alexander Villalobos Pinto emitieron la cantidad de nueve cheques provenientes de la Tesorería Municipal y de Fondos FODES, para el pago de algunas cuotas de dichas deudas ascendiendo a la cantidad de US$15,205.01.

CASOS AFP´s

El otro caso que se les vincula es con respecto a una denuncia interpuesta por la actual administración de la Alcaldía de Sacacoyo, en contra de la administración anterior por cuanto retuvo prestaciones de ley a los empleados de dicha comuna correspondiente a las cuotas de administración financiera de pensiones.

“En este caso se apertura expediente y se solicitó a las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP Confía y AFP Crecer que informara respecto de las aportaciones descontadas a las personas que laboraron para la Alcaldía de Sacacoyo, determinándose que ambas Administradoras de Fondos de Pensiones reportan impago de las cuotas previsionales, no obstante que en el ejercicio de sus funciones al señor Miguel Ángel Luis García Hernández, Tesorero de la Alcaldía de Sacacoyo, le correspondía de conformidad con el artículo 86 inciso 1 del Código Municipal estar a cargo de la recaudación y custodia de los fondos municipales y la ejecución de los pagos respectivos, contabilizando US$60,867.35.

Las detenciones se realizaron en diferentes puntos del país como: el casco urbano de Sacacoyo, en Cantón Dolores Apulo y en Cantón San Bartolo del Municipio Ilopango, además en Ateos, Colón, Santa Tecla y diferentes puntos del departamento de La Paz.