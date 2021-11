¿Pitbull con pelo? Una imagen del cantante con melena se hace viral

Carla Colomé Santiago | People

Los fans de Pitbull se han llevado una enorme sorpresa cuando en redes sociales han descubierto una foto del cantante con una larga cabellera, lo que ha levantado sospechas de un milagroso tratamiento capilar.

El cantante cubanoamericano nos tiene adaptados a verlo siempre rapado, parte ya de su estética y de su identidad. Sin embargo, una imagen suya se ha viralizado en redes, y muchos se preguntaron si es auténtica.

"Pitbull":

Por quienes reaccionan el edit de cómo luciría @pitbull con cabello y barba. pic.twitter.com/TDU7lJzxaE — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 10, 2021

En la foto se le muestra con una cabellera negra por debajo de la nuca y una barba. ¡Realmente no le queda nada mal, parece un galán de telenovelas!

Así anda Pitbull por su casa desde que tiene pelo 🤣🤣 pic.twitter.com/qP2L6gTDAA — El rayo (@ChicoFlash_) November 9, 2021

Las reacciones y los memes de los internautas no se hicieron esperar. «Jamás me imaginé ver a Pitbull con cabello, solo me falta ver a The Rock y a Vin Diesel», «hermoso con pelo o sin», «está más guapo», «no puedo dejar de pensar en Pitbull con cabello», se lee en varios de los comentarios de los seguidores.

Pitbull con pelo se parece a jovani mae😭 pic.twitter.com/uwNqoKvyeb — killerbean (@arichavon) November 10, 2021

Sin embargo, la foto del cantante de «I feel good» no es auténtica. Según varios medios como el diario El País, las imágenes se tratan de un montaje realizado con un filtro por una usuaria de Tik Tok.

«Le puse cabello y barba a Pitbull», escribió la joven tiktoker cuando compartió el video en la red social.