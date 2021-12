El príncipe Harry y Meghan Markle mostraron por primera vez a su hija Lilibet en una foto familiar con Archie

Meghan Markle y el príncipe Harry compartieron este jueves una tarjeta navideña en compañía de sus hijos Archie y Lilibet Diana. Es la primera vez que los duques de Sussex muestran el rostro de la pequeña, nacida el 4 de junio en California.

“Este año, 2021, le dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija, Lilibet”, dice su mensaje. “Archie nos convirtió en mamá y papá y Lili nos hizo familia”, escribieron los duques en la tarjeta que enviaron a su familia, amigos y a las organizaciones en las que colaboran.

“Mientras esperamos el 2022, hemos realizado donaciones en su nombre a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde las que se reubican desde Afganistán hasta las familias estadounidenses que necesitan una licencia parental remunerada”, añadieron.

La imagen fue realizada por el reconocido fotógrafo Alexi Lubomirski, quien también publicó la fotografía en su cuenta de Instagram con una linda dedicatoria a la pareja real. “Poder continuar la historia de esta familia a la que primero fotografié como novios, luego el día de su boda y ahora ver su amor manifestarse en dos hermosos hijos, ha sido un gran honor”.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la segunda hija del duque y la duquesa de Sussex, nació el 4 de junio en Santa Bárbara, California, y es octava en la línea de sucesión al trono.

Lilibet nació en Santa Barbara Cottage Hospital y recibió su nombre del apodo de la infancia de la reina, mientras que su segundo nombre, Diana, fue en homenaje a la difunta madre de Harry.

El príncipe Harry y Meghan Markle finalmente compartieron la primera foto de su hija Lilibet Diana, seis meses después de su nacimiento.

La linda imagen familiar muestra a Meghan sosteniendo a su hija que se ríe, mientras Harry mira sonriendo con su brazo alrededor de Archie, de dos años.

Archie, quien heredó el cabello rojo de su padre, está vestido de manera informal con jeans como el resto de la familia, y su rostro se muestra a diferencia de otras imágenes compartidas por Harry y Meghan, donde solo lo mostraban desde atrás. La tarjeta de Navidad de 2020 (Duke and Duchess of Sussex/Handout via REUTERS) La foto familiar de los duques de Sussex con Archie en 2019

Los Sussex, que actualmente residen en una mansión de USD 14,7 millones en Montecito, entregaron la tarjeta para anunciar que hicieron una donación a varias organizaciones benéficas, incluida una organización que apoya a familias afganas desplazadas.

No se publicaron fotografías de Lilibet después de su nacimiento, a diferencia de su hermano Archie, que fue presentado al mundo en el Castillo de Windsor.

El año pasado, el duque y la duquesa de Sussex optaron por compartir una tarjeta de Navidad ilustrada.

En el saludo festivo de 2020, se vio a la pareja jugando con Archie en el jardín de su casa en Montecito, junto con sus perros Pula y Guy. La tarjeta era un dibujo de una fotografía tomada por la madre de Meghan, Doria Ragland.