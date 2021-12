Hugo Pérez no descarta Qatar 2022 a pesar de la realidad de El Salvador

Jorge Alejandro Herrera Navas | AS

Después del arranque que tuvo Hugo Pérez con El Salvador, las expectativas crecieron y fueron golpeadas muy rápido en el Octagonal Final. A pesar del empate que tuvieron en casa ante Estados Unidos, el crecimiento para ganar partidos nunca se dio y con muchas dificultades han podido estar por arriba del peor lugar del grupo. Sin embargo, para el entrenador nunca fue una misión de explotar al nivel de México y los estadounidenses, sino tener una participación digna.

Con ello se refiere a que se dé a conocer el futbolista salvadoreño, que demuestre que tiene las herramientas suficientes para competir y que más adelante pueda dar ese paso de competencia que los tenga como candidatos a volver a una Copa del Mundo. Pero todo va desde la autocrítica y el entendimiento que dejen los últimos partidos por venir en la Eliminatoria Mundialista.

“Siento que esos partidos nos colocarán en dónde estamos realmente, nos guste o no nos guste, nos vaya bien o no. Esos partidos son importantísimos para saber en el nivel donde vamos a quedar, cómo lo vamos a afrontar, cómo lo vamos a jugar”, comentó el estratega para Güiri al Aire. “Eso me ayudará, tengo ya casi ocho meses de estar acá y eso me ayudará en que los partidos sabré con cuántos jugadores que han llegado nos servirán; de no alcanzar la fase de repesca, saber con quiénes podremos contar para el próximo proceso”.

Si no se deja avanzar el proceso, la historia solamente los seguirá atacando y como los últimos años, todo acabará en esperanza para el pueblo y nada más. Algo que no debe únicamente preocuparle a la Federación, sino también a los equipos profesionales.

“Evaluaron en qué estaban fallando y eso es en lo que estamos fallando nosotros. Si no hay una evaluación interna como lo hizo Alemania en el 2006, seguiremos como hace 40 años: sin asistir a un Mundial y sólo conformándonos en participar en Eliminatorias. Entiendo bien lo que sienten y piensan los equipos, que desean ser campeones al final del torneo, pero, hablando ya de Selecciones, debemos potenciar a los jugadores y eso solo se logra cuando la liga es fuerte”, añadió Pérez.

¿Cómo preparará Hugo Pérez la fecha FIFA de enero?

El Salvador regresa a las actividades de la Eliminatoria CONCACAF ante Estados Unidos y el Lower.com Field no será un lugar sencillo de enfrentarlos, por lo que Hugo Pérez espera poder realizar el siguiente plan para llegar con el mejor nivel a ese encuentro: “La idea es tener a los convocados hasta el último partido de la ventana FIFA de ese mes. Lo que temo es llegar a un nivel menor al requerido. La ventaja de ellos es el césped, es corto e impecable y eso te ayuda a que el balón corra más, es la mejor ventaja que ellos tienen. Queremos llegar entre el 7 y 10 de enero a Ohio y que el posible amistoso sea en un lugar frío para que los jugadores se acostumbren, pero lo que deseo es que lleguen bien preparados a ese partido.