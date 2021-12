Rediseñarán los billetes de euro para 2024 con la colaboración de los ciudadanos

El País

Dos décadas después del lanzamiento del euro, el Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en marcha un proceso para rediseñar los billetes. Según ha informado en un comunicado, la institución presidida por Christine pondrá en marcha un proceso para dar un nuevo aspecto a la principal tarjeta de presentación de la moneda única a finales de 2024. Para ello, el Eurobanco creará grupos de discusión y, posteriormente, llevará el debate a un grupo consultivo formado por expertos de todos los países de la zona euro.

El BCE quiere renovar el aspecto de los actuales billetes, que bajo el paraguas de “épocas y estilos”, se basa en imágenes de ventanas, puertas y puentes. “Los billetes de euro llegaron para quedarse. Son un símbolo tangible y visible de que estamos juntos en Europa, particularmente en tiempos de crisis, y todavía hay una fuerte demanda de ellos”, ha afirmado la presidenta del BCE, Christine Lagarde en un comunicado.

Los grupos de decisión con los que arrancará el proceso tendrán como objetivo recopilar opiniones de los ciudadanos de la zona euro para definir los grandes temas que deben reflejar los billetes. A continuación, un grupo temático integrado por un experto de cada país de la zona euro llevará una lista restringida de nuevos temas al Consejo de Gobierno del BCE.

Concurso de diseño

Tras las propuestas del grupo consultivo, el BCE pedirá al público su opinión sobre los temas seleccionados. Después, se convocará un concurso de diseño de los nuevos billetes, tras el cual el BCE volverá a consultar a los ciudadanos. El Consejo de Gobierno del BCE tomará una decisión final y dará luz verde a la producción de los nuevos billetes.

Los miembros de esa suerte de consejo de sabios ya han sido nombrados (con la excepción de Malta) a través de las propuestas formuladas por los bancos centrales. Estos proceden de varios campos, como la historia, las ciencias naturales y sociales, las artes visuales y la tecnología. La experta española será Nuria Oliver, directora y cofundadora de la Fundación ELLIS Alicante y científica jefa de datos de DataPop Alliance.

La Fundación unidad ELLIS Alicante es una de las más de 30 unidades que conforman la Red ELLIS de excelencia científica, situadas en 14 países europeos e Israel. Tiene como objetivo abordar desafíos fundamentales en Inteligencia Artificial (IA) “centrarla en la Humanidad, priorizando la excelencia científica y el impacto social positivo de la IA”. Nuria Oliver está considerada, según la página web de la Fundación, una de las principales investigadoras del mundo en el campo de la IA centrada en las personas. A pesar de haber sido fundada en junio de 2020, su trabajo ya ha sido reconocido internacionalmente, incluido el liderazgo del equipo ganador del medio millón de dólares del programa X-Prize Pandemic Response Challenge.

Historiadores, arquitectos y fotógrafos

Entre los escogidos de otros países se encuentran catedráticos de Historia, de Arqueología, de Arquitectura, de Física, de Letras, expertos en innovación o exposiciones, fotógrafos, diseñadores de información y sociólogos.

A pesar del lanzamiento del euro digital, el BCE prevé que el efectivo siga estando disponible, dentro de la estrategia Cash 2030. “Después de 20 años, ha llegado el momento de revisar el aspecto de nuestros billetes para que los europeos de todas las edades y procedencias puedan identificarlos mejor”, ha añadido Lagarde. “El proceso para rediseñar los billetes en euros se llevará a cabo en paralelo con nuestra investigación sobre un euro digital. Ambos proyectos tienen como objetivo cumplir con nuestro mandato de proporcionar dinero seguro a los europeos “, ha afirmado Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

El último estudio sobre los hábitos de pago de los consumidores en la zona del euro —Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)— muestra, indica la nota del BCE, que el efectivo sigue siendo el medio de pago más popular para los pagos minoristas en 2019. Pese al aumento de los pagos sin efectivo durante la pandemia, la demanda de efectivo ha crecido debido a su papel esencial de depósito de valor.